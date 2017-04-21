Минэкономики: достигнуты договоренности со строительными компаниями Крыма

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Перспективы поставки гранитного щебня из Абхазии в Крым обсудили министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и начальник отдела лицензирования Изет Хибба 21 апреля на встрече с представителями крупной российской строительной компанией ВАД, сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии.

Речь шла об обеспечении гарантий поставок в необходимом объеме и в нужные сроки. Представители компании выразили интерес к абхазским стройматериалам и уже ведут переговоры с абхазскими коллегами по поставкам гранитного щебня.

Стороны договорились продолжить совместную работу по реализации намеченных целей. Министр экономики отметил, что по приезде в Абхазию проведет совещание с абхазскими производителями для обсуждения результатов переговоров.