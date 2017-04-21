Сурков на встрече с Бибиловым: мы единомышленники

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Выборы в Южной Осетии прошли образцово, победа Анатолия Бибилова была убедительна и прогнозируема, сказал государственный помощник президента России Владислав Сурков на встрече с избранным президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, сообщает Sputnik Южная Осетия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба: Сухум и Цхинвал будут укреплять отношения при Бибилове

Владислав Сурков и Анатолий Бибилов встретились в пятницу в Цхинвале в преддверии инаугурации президента Южной Осетии.

"Я приехал сюда по зову сердца, потому что у нас сложились честные, товарищеские отношения. Мы глубоко ценим вашу работу в качестве председателя парламента, за вашу четкую позицию по максимально возможной интеграции с Россией. Мы с вами единомышленники, потому что считаем, что наша цель — создать единое экономическое, правовое, культурное пространство, которое бы объединяло наши народы. Мы идем по этому пути, и в этом есть ваш огромный вклад", — отметил Сурков.

Анатолий Бибилов поблагодарил помощника российского лидера за приезд и отметил, что Южная Осетия намерена развивать отношения с братской Россией.

"Курс на интеграцию в Российскую Федерацию останется неизменным. Мы будем наращивать те отношения, которые уже есть с Россией", — заключил Бибилов. Сурков передал избранному президенту Анатолию Бибилову поздравления главы РФ Владимира Путина.