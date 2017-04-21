МВД: постановление Генпрокуратуры в отношении Ажиба будет обжаловано в суде

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Согласно постановлению, врученному начальнику Управления уголовного розыска МВД Абхазии Джимми Ажиба, поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление гражданина С. Колякина, а основанием — факт изъятия у Колякина сотрудниками уголовного розыска трех транспортных средств, которые находились у него незаконно, в виду отсутствия у него правоустанавливающих документов, говорится в сообщении МВД Абхазии на сайте министерства.

"Изъятые транспортные средства находятся в розыске, в том числе по линии Интерпола. В связи с этим данные автомобили были транспортированы в хозяйственный двор МВД Абхазии, где и находятся по настоящее время", — говорится в сообщении МВД.

Согласно сообщению МВД, наличие транспортных средств у Колякина без соответствующих документов установлено в ходе мероприятий, проводимых Управлением уголовного розыска МВД по факту убийства Бения Р.В., имевшего место 03.01.2017 года в Гагре.

В ходе обыска по месту жительства гражданина Колякина, помимо транспортных средств были обнаружены три автомата, боеприпасы – патроны более 1200 штук, оптический прицел, пистолет и наркотическое вещество растительного происхождения в крупном размере.

"В отношении С. Колякина, по фактам незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия, боеприпасов и наркотического вещества, УВД по Гагрскому району возбудило уголовное дело, а он сам был арестован судом. Впоследствии, по ходатайству прокурора района, мера пресечения в виде заключения под стражу Колякину была изменена на меру, не связанную с лишением свободы", — сообщает МВД.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами, МВД Абхазии заявило о намерении обжаловать в суде постановление Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела против Джимми Ажиба .