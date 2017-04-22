Во время массового протеста 12 человек погибли в Венесуэле

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Число погибших в ходе беспорядков и грабежей в Каракасе в ночь на пятницу достигло 12 человек, заявила Генеральная прокуратура Венесуэлы, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось об 11 убитых. Еще семь человек получили ранения.

Грабежи начались в районе Паррокия-дель-Валье поздно вечером в четверг и продолжались всю ночь. Эти события происходили после массовых акций протеста оппозиции, в которых за два дня были убиты еще четыре человека. Всего же с 4 апреля, когда начались протесты, их жертвами уже стали более 20 человек.

Массовые протесты в Венесуэле начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.