СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Судейский экипаж из Абхазии принял участие в автомобильных соревнованиях "Rally Masters Show 2017", проходивших с 21 по 22 апреля в Москве, об этом корреспонденту Sputnik сообщил пилот судейской машины Тимур Соломко.

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"Штурман абхазского судейского автомобиля — гражданин Абхазии Юрий Майзель. Наше участие в соревнованиях в качестве судей очень важно для нас. Таким образом мы набираемся опыта. В будущем этот опыт может нам пригодиться, если мы сможем провести подобные соревнования у нас в Абхазии", — сказал Соломко.

По его словам, в общей сложности соревнования обеспечивают пять судейских экипажей. Остальные четыре экипажа были российскими. На судейские экипажи возложены задачи по обеспечению безопасного проведения автогонок.

"Они первые выходят на трассу, проверяют каналы связи, саму дорогу, есть ли нарушения, все ли безопасно для прохождения трассы. Пройдя трассу, они подтверждают, что она безопасна для гонщиков и зрителей. Тогда можно проводить основную часть соревнований. Такая функция была доверена нашему экипажу", — подчеркнул Тимур Соломко.

© Фото: / официальный сайт Rally Masters Show Абхазский судейский экипаж принял участие в Rally Masters Show 2017

Денис Соломко, приехавший посмотреть автогонки, рассказал Sputnik, что автомобиль абхазских судей вызвал большой интерес со стороны участников соревнований.

"Я наблюдал за тем, как в автопарке к нашей машине подходили финны, латыши, казахи, немцы и многие спортсмены из других стран. Все они интересовались, где находится Абхазия. Для них машина, на которой размещен абхазский флаг и другие опознавательные знаки, стала своего рода экзотикой. Спортсмены подходили к ней, фотографировались. Они также признавались, что если в Абхазии будут проходить соревнования, то готовы принять участие", — рассказал Денис Соломко.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент ФАСА: развитие автоспорта – наша основная задача

По результатам соревнований, абсолютный зачет у команд Петра Бородина и Вадима Лемехова, Александра Васильева и Станислава Дроздова, Ивана Лавриненко и Владимира Шаталова.

"Rally Masters Show 2017" проводится в седьмой раз. Помимо автогонок, зрители могут наблюдать за выступлением каскадеров, соревнованиями механиков по замене колес, парадом ретро-автомобилей.

"Rally Masters Show 2017" это один из этапов Кубка России по ралли — дисциплина автоспорта, включенная во Всероссийский реестр видов спорта в 2012 году.