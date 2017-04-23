Антипасху празднуют православные христиане на восьмой день после Пасхи

СУХУМ, 23 апр — Sputnik. Фомино воскресение, или Антипасху отмечают православные на восьмой день после Пасхи — Воскресения Христова. Согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом, сообщает РИА Новости.

Антипасха празднуется так же торжественно, как и сама Пасха, с пением пасхального канона и всеми особенностями пасхального богослужения. В древности, накануне Воскресения Христова, в Великую субботу, в храмах совершалось крещение, и все восемь дней до Антипасхи новообращенные должны были носить светлые крещальные одежды. Именно поэтому неделя после Пасхи называется Светлой, рассказал епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор.

© Sputnik / Илона Хварцкия БаАдрак Авидзба Пасха в Сухумском соборе: кадры богослужения

В конце этой недели Церковь вспоминает явление воскресшего Христа своим ученикам и сомнения апостола Фомы в реальность произошедшего чуда. Дабы уверить своего ученика, Господь позволил ему вложить руки в свои раны.

"Почему-то имя апостола вошло в современный лексикон с негативным оттенком: "неверующий Фома" — часто используемый штамп. Но на самом деле ничего негативного в поведении ученика Христова нет, сомнение, попытка найти подтверждение неестественным событиям — часть нашего поведения", — считает иерарх.

Именно ищущим рациональных подтверждений Бог часто дает подтверждение своего присутствия в мире, подчеркнул епископ Диодор. В качестве примера он рассказал историю о священнике, у которого не оказалось места для ночлега. Очень скоро и неожиданно он нашел такое, но на этот раз ему не хватило денег на дорогу. Задаваясь вопросом, почему же Бог к нему так несправедлив, священник просит денег на простой ужин и билет на метро, и внезапно получает искомое.

"Вот путь апостола Фомы. Кому-то хватает взглянуть на окружающий мир, чтобы увериться в бытии Божием, а кому-то нужны рациональные объяснения. Все мы разные, и каждый своим путем идет к Богу. Сегодня этот священник, пришедший к вере через метания и споры, говорит своим прихожанам, что нужно научиться не просто верить в Бога, но и научиться ему доверять", — отметил епископ.

Впоследствии апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии (современные Иран и Туркмения), Эфиопии и Индии. За обращение в христианство сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) Фома был заключен в темницу, его пытали и убили, пронзив пятью копьями. Части мощей святого апостола хранятся в Индии, Венгрии и на Афоне.