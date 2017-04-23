"Ты супер!" - проект не про вокал

Sputnik, Анжелика Бения.

Юные вокалисты международного конкурса "Ты супер!" уже успели заслужить признание миллионов телезрителей и не перестают доказывать, что на пути к мечте не существует никаких преград. В одиннадцатом выпуске проекта продолжилась борьба за выход в полуфинал. Новые выступления конкурсантов были трогательными и зажигательными, но это конкурс и в этом выпуске были выбраны лишь четверо полуфиналистов.

Это был второй выход на большую сцену 13-летней Марины Гаевой. Об этом Марина могла только мечтать. У Гаевой сложный диагноз – ДЦП, но это не мешает ей жить полноценной жизнью, воплощая мечты в реальность. Она хорошо учится, ходит в музыкальную школу, занимается хоровым пением, солирует. В первом туре Марине, приехавшей из морозной Воркуты, удалось растопить сердца членов жюри и зрителей песней "Нежность".

Для второго этапа конкурса ей подобрали лирическую композицию, с помощью которой она подарила слушателям весну. Чтобы пройти дальше ей не хватило одного голоса, но она призналась, что это ее не расстроило. Пообещала членам жюри, что будет работать над собой, и заверила, что еще удивит. Поддержать начинающую вокалистку и вселить в нее уверенность пришел российский актер Павел Прилучный.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

Не смогла пройти дальше и хабаровчанка Екатерина Якубова с песней "Ой, ты, Порушка-Поранья". Исполнение удостоилось всего одного голоса, несмотря на то, что сорвало бурные аплодисменты зала.

Неожиданным, новым исполнением удивил членов жюри 17-летний конкурсант из Челябинска Артем Абрамов, которому в последний день отборочного тура повезло. Тогда, когда ему не хватило одного голоса, ведущий проекта Вадим Такменев отдал ему свой голос, и конкурсант получил шанс продолжить участие в проекте, пообещав не подвести Такменева. И не подвел. Во второе выступление, исполнив басом песню Муслима Магомаева "Синяя вечность", Абрамов получил все четыре зеленые кнопки.

По правилам проекта, из одиннадцати конкурсантов в комнату ожидания прошли восемь участников. В конце программы каждый член жюри отдал одному конкурсанту свой голос. В одиннадцатом выпуске проекта полуфиналистами стали: Артем Абрамов из Челябинска, Софья Волошаненко из Украины, Анастасия Никитина из Мурманска и Зоя Чижкова из Петровск-Забайкальского района.

Участница из Абхазии 11-летняя Валерия Адлейба уже полуфиналистка проекта. Следите за жизнью «Ты супер!» на сайте международного информационного агентства Sputnik и телеканале НТВ. На порталах вы можете не только смотреть эфиры по субботам, но и знакомиться с участниками проекта, и отдать за понравившегося свой голос.