Живительная влага: как количество и качество воды влияет на организм

Специалист профилактической медицины Екатерина Степанова рассказала Sputnik Беларусь, что в организме нужно держать на контроле. Жизнь зарождается в воде, развивается в воде (околоплодные воды) и покидает тело, если организм обезвоживается более чем на 60%.

По определению ВОЗ, жизнь — это постоянное перестроение аминокислот в живом организме в воде, с водой, при помощи ферментов. И если вам не безразлично собственное здоровье и сколько вы вообще проживете на этой Земле, важно принять этот постулат "с водой и в воде", иначе вести любые разговоры о здоровье просто глупо.

Чем так важна вода?

Здесь имеет значение все — и количество, и качество. Если вы держите организм на "голодном пайке" в плане воды — вы не просто рискуете, вы его планомерно уничтожаете. Недостаток воды не дает нормально протекать химическим процессам в организме. Обезвоживание и нарушение рН среды провоцирует множество болезней.

То же можно сказать и о потреблении некачественной воды. Чтобы вода дошла до клетки и попала в нее, она должна быть такой, какой надо организму. Иначе ему придется самому проводить "фильтрационные" работы и адаптировать воду под себя, расходуя на это жизненные ресурсы.

Почему так важно количество воды?

Естественная норма потребления чистой воды (не чая, компота или кофе, ведь клетки не живут в чае), а именно воды — 30 мл на 1 кг физиологического веса в сутки. Физиологический вес и вес, который мы "наели", — разные вещи. Под физиологическим понимают величину роста минус 110. В среднем получается примерно 1,5-2 литра в день. Примерно столько же мочи должен выделить организм в сутки. Если хотите быть здоровыми, не забывайте эту аксиому жизни: 1,5-2 литра чистой воды выпить и столько же мочи в стуки выделить. Это алгоритм движения жидкости и жизни.

Как понять, что мы пьем недостаточно?

Есть много симптомов, которые сигнализируют, что мы близки к обезвоживанию и от этого страдают все 12 систем нашего организма.

просто хочется пить. Это сигнал о том, что сердце и мозг близки к обезвоживанию. Мозг — это центральная нервная система, это скорость и количество нервных импульсов от головного мозга к органам и клеткам. По сути — это скорость нашей жизни.

учащается дыхание, появляется одышка. От недостатка воды страдает дыхательная система, ведь мы получаем значительную часть кислорода из воды. Если его не хватает, организм пытается восполнить дефицит за счет дыхания, число дыхательных движений увеличивается, начинается одышка.

жажда во время еды. Это симптом, что слюна густая и не происходит процесса первичного переваривания пищевого комка. Пищеварительная система тоже страдает. © Sputnik. Nicolai Kibich Худеем к лету: советы от Sputnik

повышается концентрация соляной кислоты в желудке, которую еще называют повышенной кислотностью. Организмом всегда выделяется одно и то же количество кислоты, вопрос в том, сколько он может себе позволить отдать воды на ее разведение. Если в стакане развести 2 грамма кислоты — будет одна концентрация, а если то же количество развести в половине стакана — получится совсем другая концентрация. А если в 1/3 стакана?

У профессионалов нет понятий "повышенная" или "пониженная" кислотность. Все дело в количестве добавленной воды. Если мало воды и ее рН не слабощелочной — происходит частичное атрофирование клеток, выделяющих соляную кислоту, формируется так называемая пониженная кислотность. Это нарушение водно-питьевого и щелочного баланса. Почему после санаториев становится легче? Потому что во многих здравницах основа лечения — вода и ощелачивание организма.

проблемы со стулом. От недостатка воды начинается запор, страдает микрофлора, формируется гниль, которая долго не выводится. Ее токсины повторно впитываются в кровь, начинается самоинтоксикация, иногда с повышением температуры.

сгущается желчь, формируются камни в желчном пузыре.

появляются нарушения в работе выделительной системы. В норме моча выделяется кислой. Если не выпито 1,5-2 литра воды, то и не выделится 1,5-2 литра умеренно кислой мочи. Выделяемая моча будет концентрированной и кислой. По сути — это уксус, который разрушает клетки почек. Они не смогут хорошо отфильтровать кровь. К тому же из-за недостатка мочи в мочевом пузыре формируется песок, который не вымывается опять же из-за малого количества жидкости, и формируются камни в мочевом пузыре. А если присоединится инфекция, начинаются воспалительные заболевания: цистит, пиелонефрит.

появляется лишний вес. Ведь это стратегический запас организма. На черный день. Вспомните, когда висело объявление на подъезде, что на 5 часов отключат всю воду. Что мы делали? Набирали воду в любую пустую тару. Так и организм запасается жиром. Молекула жира состоит из молекулы воды и энергии. © Fotolia/ IntelWond Диетолог: хочешь сбросить вес, ешь после шести

страдает костно-мышечная система. Если не хватает правильной слабощелочной воды с нужным рН, то суставная жидкость высыхает и начинается износ хрящей, как следствие — артрит и артроз.

Почему так опасна густая кровь?

Но самое опасное, что происходит с нашим организмом в результате нехватки воды, — сгущение крови. Если в крови недостаточно воды, происходит склеивание эритроцитов, которые переносят кислород в нашем организме.

Такую кровь сердцу тяжело протолкнуть, чтобы она донесла кислород до мелких сосудов-капилляров. Головной мозг дает сигнал — сузить сосуды, чтоб повысить давление и с помощью давления протолкнуть кровь к капиллярам. Но тут человек принимает таблетки, снижающие давление. Так он облегчает симптом, но не состояние организма. Мозг в ответ просит сердце сокращаться быстрее и делать паузы дня отдыха меньше. Следовательно, повышается пульс. Но и тут человек приходит себе на помощь и принимает таблетки, снижающие пульс. Мозг продолжает "напрягать" сердце, ресурс сердечной мышцы истощается и может произойти разрыв — то есть инфаркт — разной степени тяжести.

Какой должна быть вода?

Итак, вода, которую можно пить, должна быть:

чистой, без химических примесей, грязи и посторонних включений.

с правильным, всегда отрицательным ОВП (окислительно-восстановительным потенциалом — так называют активность электронов, участвующих в окислительно-восстановительных реакциях в жидкой среде). Норма ОВП: — 100 — 200 mV (милливольт). Здоровая клетка воспринимает воду со значением минимум — 50 mV. При таком значении в ней идут все процессы жизнедеятельности, если значение показателя сдвигается в сторону положительного заряда, организм всеми силами будет тратить энергию на адаптацию до физиологической нормы, иначе клетка погибнет. © Sputnik. Григорий Сысоев Ученые: недосып способствует ожирению

слабощелочной, т.к. наш организм живет в слабощелочной среде и рН нашей основной жидкости — крови — 7,43. Если вода со сдвигом в кислую сторону, то организм отдаст свои щелочные металлы для выравнивания рН (Ca, Mg, K и другие), а это — зубы, ногти, волосы, суставы, кости.

без солей тяжелых металлов. Вряд ли у кого-то есть желание светиться в темноте и медленно сгорать.

мягкой. В жесткой воде жиры сворачиваются, мыло не мылится — посуду можно отмыть только с хорошей порцией Фейри. Но у организма этого ценного средства нет, он опять потратит свою энергию и свой ресурс для смягчения воды, ведь жиры в организме откладываются, в том числе и в сосудах, которые становятся трудно расщепляемыми. Результат прогнозируем: повышение артериального давления, инсульты и инфаркты.

с правильным поверхностным натяжением. Как ни банально, но вода должна быть жидкой, а не вязкой.

биологически безопасной. В ней не должно быть вирусов, бактерий, паразитов, грибов и лямблий. Иногда из-за равнодушия к себе человек с легкостью становиться обладателем тяжелых заболеваний (гепатит А, дизентерия).

с хорошей структурой и информационным полем (замороженный кристалл чистой структурированной воды под микроскопом — красивая снежинка). Вода запоминает и слова, и события. От этого ее структура меняется в положительную или отрицательную для нас сторону, так как мы на 75-80% состоим из воды. Не стоит сквернословить!

нужной температуры. Оптимальная для нас температура 36-37°C. Так организм не будет тратить энергию на ее подогрев или охлаждение. Особенно это важно для пожилых людей, так как у них часто нарушен теплообмен. Именно поэтому в южных странах в жару пьют горячую воду или чай. Это не лишено смысла, ведь горячая вода способствует потоотделению, а с потом выходят токсины, яды и кислота из организма. Может, поэтому в этих странах много долгожителей.

Если вода не соответствует всем этим свойствам, организм пропустит ее через толстый кишечник транзитом (именно там впитывается вода в нашем организме).

Если долгое время питать организм неправильной водой, он будет здоров до тех пор, пока будет в состоянии делать для себя из неправильной воды структурированную схожую с внутриклеточной воду. Когда ресурс организма будет исчерпан, он начнет болеть и высыхать.

Как же пить воду?

Правила простые. Как проснулись — выпейте 1-2 стакана теплой слабощелочной воды — умойте свои клетки после активных ночных процессов, как умываете лицо. В течение дня вода принимается за полчаса до еды или спустя 2 часа после еды, чтобы не разбавлять желудочный сок непосредственно перед или во время приема пищи, ведь он важен для пищеварения.

Не забывайте самое главное правило: вода — это жизнь! Она по капельке приходит в нас из природы. Природы, которая дарит нам красоту! Вода — живая структура, она не может исчезнуть, она не имеет формы, она свободна!

Вода очищает и лечит, вспомните праздник Крещения, какой подъем чувствуют люди после очищения водой! Любите воду, она всегда готова нам помочь, если мы ее попросим. Отношение к воде — это отношение к себе. Потому что мы состоим на 75-80% из воды.

Любите воду, наливайте ее в красивые графины, а не в банки. Говорите ей слова благодарности, радости, когда пьете ее. И она щедро, как заботливая мама, согреет, успокоит и вылечит ваше тело и душу!