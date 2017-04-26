14:37 26 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Города мира. Каракас

Венесуэла может прекратить членство в Организации американских государств

© Sputnik. Сергей Мамонтов
Новости
Получить короткую ссылку
16 0 0

Ранее постоянный совет ОАГ одобрил резолюцию по Венесуэле, констатирующую серьезное и неконституционное нарушение демократического порядка в стране.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Венесуэла может выйти из Организации американских государств (ОАГ), сказала глава МИД Венесуэлы Делси Родригес, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Telesur.

"На случай проведения какой-либо встречи глав МИД ОАГ без согласия правительства Венесуэлы я получила инструкции от главы государства Николаса Мадуро начать процесс выхода Венесуэлы (из организации — ред.)", — заявила Родригес.

Города Мира. Каракас. Архивное фото
© Sputnik. Дмитрий Знаменский
Венесуэла лишилась права голоса на Генеральной ассамблее ООН из-за долгов

Ранее постоянный совет ОАГ принял решение в среду рассмотреть вопрос о созыве чрезвычайного заседания на уровне глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле.

В начале апреля постоянный совет ОАГ на чрезвычайной сессии уже одобрил резолюцию по Венесуэле, констатирующую серьезное и неконституционное нарушение демократического порядка в стране. Текст документа требовал от президента Николаса Мадуро полностью восстановить все полномочия оппозиционной национальной ассамблеи.

По последним данным генпрокуратуры Венесуэлы, в ходе манифестаций как против правительства Николаса Мадуро, так и в его поддержку с 4 апреля уже убиты 26 человек, 65 арестованы, а всего было задержано почти 1,3 тысячи человек. Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спасатели откачивают воду из домов в Комрате
    Другая напасть

    После апрельского снегопада и потепления более шестисот домов в молдавском Комрате находятся под угрозой подтопления.

  • Акция Бессмертный полк, архивное фото
    В «Бессмертном полку» убыло

    Шествие «Бессмертного полка» в Узбекистане в этом году проводиться не будет из-за угрозы безопасности и сложной политической ситуации в мире.

  • Автомат газированной воды, архивное фото
    Назад в СССР

    Писатель Дарюс Поцевичюс на своей странице в соцсети создал альбом, где делится видеозаписями о времени, когда Литва входила в состав СССР.

  • Премьера фильма Кухня. Последняя битва
    «Кухня» в Абхазии

    Сценарист комедии «Кухня. Последняя битва» Василий Куценко рассказал, почему авторы фильма изначально хотели снимать Абхазию в Португалии.

  • Вокзал Петропавловска
    Московское время

    Почему на вокзале в казахстанском городе Петропавловск действует московское время и что предлагают с этим сделать местные депутаты.

  • Вентиль на объекте газокомпрессорной станции. Иллюстративное фото
    Штрафной угар

    Эстония считает недостаточными предложения «Газпрома» по урегулированию антимонопольного дела и требует оштрафовать компанию.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Медверь Балу в семье Ченгелия
Мишкин дом в Атышаду
Мы за ценой не постоим: первые участники акции ко Дню Победы
"Мы за ценой не постоим": первые участники акции ко Дню Победы
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia