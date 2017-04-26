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Певица Слава подарит участнице «Ты супер!» платье для выпускного вечера

Певица Слава подарит участнице "Ты супер!" платье для выпускного вечера

© Фото: PR НТВ
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (100)
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Второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!" продолжается на канале НТВ.

СУХУМ, 26 апр — Sputnik. На НТВ продолжается второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!", по условиям которого в полуфинал проходят только четыре участника, которых выберет каждый из членов жюри. 

В первом туре отборочных испытаний 15-летняя Анастасия Субботина из Красноуфимска Свердловской области влюбила в себя членов жюри и зрителей позитивным исполнением песни Веры Брежневой "Любовь спасет мир". Музыкальный продюсер Виктор Дробыш назвал ее выступление "двумя минутами счастья", а певица Ёлка отметила, что Настя – прирожденная артистка, перед обаянием которой невозможно устоять.

В эту субботу в своем выступлении на втором этапе конкурса Настя продемонстрирует не только вокальное мастерство, но и отличные актерские способности. Юная вокалистка призовет к порядку жюри и зрителей с композицией Аллы Пугачевой "Эй, вы там, наверху!". После яркого выступления талантливой участницы на съемках члены жюри не смогли сдержать улыбок, ведь Настя не просто исполнила композицию, а стала настоящей звездочкой мини-мюзикла. 

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

Больше всего номер начинающей вокалистки понравился певице Славе, которая пришла на шоу "Ты супер!" специально для того, чтобы поддержать Настю – свою тезку (в реальной жизни Славу зовут Анастасия). По сложившейся на проекте традиции певица спела с Настей дуэтом. "Настя невероятно жизнерадостная и позитивная, у нее чистый, правильный и ритмичный вокал, – отметила Слава. – Бывает, заканчивая музыкальную школу, люди начинают петь слишком правильно как роботы. Замечательно, что наша Настя не такая: она поет душой, у нее все по-настоящему! Я очень болею за нее и желаю ей победы!".

Помимо добрых слов Слава приготовила для Насти подарок. В своей анкете девочка писала, что любит кататься на коньках. Звездная гостья вручила девочке летний вариант —роликовые коньки со всей необходимой защитой. Слава пообещала девочке, что совсем скоро они вместе отправятся в магазин и выберут самое красивое платье для выпускного бала, ведь в этом году Настя заканчивает школу.

Вступить в ряды поклонников Насти Субботиной можно уже в эту субботу, 29 апреля, в 20:00 в эфире НТВ. Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

Участница из Абхазии 11-летняя Валерия Адлейба уже полуфиналистка проекта. Следите за жизнью "Ты супер!" на сайте международного информационного агентства Sputnik и телеканале НТВ. На порталах вы можете не только смотреть эфиры по субботам, но и знакомиться с участниками проекта, и отдать за понравившегося свой голос.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (100)


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