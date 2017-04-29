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Города Мира. Каракас. Архивное фото

Венесуэла официально заявила о выходе из Организации американских государств

© Sputnik. Дмитрий Знаменский
Новости
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя данная процедура занимает два года.

СУХУМ, 29 апр — Sputnik. Миссия Венесуэлы при Организации американских государств (ОАГ) официально уведомила организацию о выходе из ее состава, сообщает РИА Новости.

"Дипломатическое представительство при ОАГ вручило (генсеку организации Л.Альмагро) письмо за подписью президента Николаса Мадуро об инициировании процедуры выхода (из ОАГ)", — говорится в сообщении миссии.

В среду постоянный совет ОАГ решил созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле. Глава МИД Венесуэлы в этой связи заявила, что, согласно инструкциям президента Николаса Мадуро, запустит процесс выхода Венесуэлы из организации. Сам Мадуро потребовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя данная процедура занимает два года.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что народ страны празднует решение о выходе из ОАГ. Она пояснила, что решение о выходе из регионального блока принято из-за злоупотреблений, которые имели место и исходили от генерального секретаря и ряда правительств, которые ненавидели модель развития Венесуэлы.



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