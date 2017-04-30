Успешными и продуктивными назвал Трамп первые 100 дней президентства

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. Первые 100 дней своего президентства Дональд Трамп назвал "очень продуктивными и одними из самых успешных в истории" США, сообщает РИА Новости.

"Мои первые 100 дней пребывания были очень волнующими и продуктивными", — сказал он, выступая на митинге сторонников в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

"Каждый день из первых 100 дней моя администрация работала над тем, чтобы улучшить ситуацию в стране. В том числе мы работали, чтобы помочь нашим замечательным шахтерам, над возвращением рабочих мест. Мы добились исторического прогресса", — отметил Трамп.

Трамп упомянул в числе своих достижений увеличение числа рабочих мест, "глубокие изменения в Вашингтоне" и отмену Транстихоокеанского торгового партнерства, которая, по его словам "не даст запродавать американских работников". Трамп отметил назначение консервативного судьи Верховного суда Нила Горсача. Он также напомнил избирателям, что сэкономил более 700 миллионов долларов, поторговавшись с компанией Lockheed Martin о цене новейших истребителей.

Страна отметила маршем

Десятки тысяч человек собрались в субботу в центре Вашингтона для участия в марше в защиту окружающей среды. Таким образом они выразили свой протест политике нынешней администрации США в данном направлении и отметили 100 дней пребывания Дональда Трампа в должности президента страны.

© Sputnik. Кейтлин Оукс Уязвимый мир: Трамп не стал гарантом безопасности

По оценкам устроителей акции, в ней приняли участие до 150 тысяч человек. Они прошли по главной улице города и всех США — Пенсильвания-авеню — от здания конгресса страны до Белого дома. Людей было столько, что они заняли все пространство широкой и весьма протяженной магистрали.

Участники марша несли плакаты с требованием защитить экологию. "Здоровая атмосфера — стабильный климат", — гласил один из них.

"Правительство должно знать об опасности изменения климата. Оно должно доверять собственным ученым, которые говорят об этом", — сказал газете Washington Pоst один из участников акции.

Недалеко от Белого дома манифестанты повстречались с одним из противников абортов, который устраивал собственную акцию. Силы были неравны, тем не менее он продолжал выкрикивать в мегафон лозунг: "Аборты уничтожают жизнь".

Участники марша в ответ сели на асфальт и стали скандировать: "Мое тело, мой выбор".

Сторонники запрета абортов, как правило, поддерживают Трампа, который разделяет их позицию. Многие из противников нынешнего лидера США считают это попыткой нарушения прав человека.