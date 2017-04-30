Путешествие в детство: "Приключения электроника" на проекте "Ты супер!"

Sputnik, Анжелика Бения.

Для судей это был нелегкий выбор. С юными артистами серьезно поработали профессиональные педагоги по вокалу, по хореографии, художники по костюмам, стилисты, чтобы в очередной раз удивить жюри и зрителей новыми образами.

Исполнение песни "Нас бьют, мы летаем" Карины Исмаиловой в первом туре проекта произвело фурор. Во втором туре участница из Дагестана спела на английском языке песню “Daddy”. Члены жюри отметили особый тембр и объемность голоса Исмаиловой.

Поддержать конкурсантку пришел певец Марк Тишман, который когда-то учился в той же музыкальной школе, что и Исмаилова.

"Голос сумасшедший. На конкурсах все хотят громко брать верхние ноты, кричать. А у тебя такой богатый низ, как масло густое, в нем хочется просто купаться. Ты мечтаешь, чтобы у тебя была своя песня и спеть с кем-нибудь дуэтом? Я напишу для тебя песню, мы запишем в студии, я сделаю аранжировку", – сказал певец.

Задорным выступлением с песней "Эй, вы там, наверху" и артистичностью жюри покарила 15-летняя Анастасия Субботина из Красноуфимска. Самым приятным подарком для нее стало появление на сцене певицы Славы, которая так же, как и судьи, была в восторге от ее номера. Слава подарила участнице роликовые коньки, пообещала вместе выбрать ей платье для выпускного вечера.

После своего выступления на первом этапе отборочных испытаний 13-летний Руслан Огурцов из краснодарского города Апшеронска дал судьям обещание удивить. Тогда юный вокалист исполнил итальянскую песню "Santa Lucia", задав высокую планку для будущих номеров.

Для второго тура Руслан подготовил песню "Крылатые качели" из кинофильма "Приключения Электроника", которую когда-то пели все пионеры. Членов жюри, как и многих в зале, песня растрогала. Маргарита Суханкина призналась, что композиция "отправила" ее в счастливое, беззаботное детство. Поблагодарив за удачный выбор песни, она спела дуэтом вместе с Русланом Огурцовым.

Композитор и народный артист России, лауреат Госпремии СССР Евгений Крылатов отметил, что исполнение Руслана не хуже оригинала.

"Руслан спел эту песню с душой. Для любого композитора очень приятно и важно, что спустя годы его музыка остается востребованной и живет своей жизнью. Так случилось и с этой песней, которая была написана почти 40 лет назад", – сказал композитор.

В 12 выпуске проекта в полуфинал вышли четверо конкурсантов: 17-летняя Дарья Чернова из Белорусии, 16-летняя Арина Павлова из Псковской области, 15-летняя Карина Исмаилова из Дагестана, 12-летний Кирилл Есин из Пермского края.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

Участница из Абхазии 11-летняя Валерия Адлейба уже полуфиналистка проекта. Следите за жизнью "Ты супер!" на сайте международного информационного агентства Sputnik и телеканале НТВ. На порталах вы можете не только смотреть эфиры по субботам, но и знакомиться с участниками проекта, и отдать за понравившегося свой голос.Голосование за участников проходит в два этапа.

С 20 мая откроется второй этап голосования, который будет длиться в течение шести дней. На этом этапе можно будет отдать свой голос только за финалистов проекта. Имя победителя финала будет объявлено 26 мая в Кремле.