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Марша протеста оппозиции в Венесуэле

Созыв учредительного собрания в Венесуэле вызвал протесты: есть пострадавшие

REUTERS/Marco Bello
Новости
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В понедельник вечером Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания, исходя из того, что, по конституции Венесуэлы, источник власти в стране - народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Во время акций протеста оппозиции против созыва учредительного собрания для реформирования конституции в Каракасе пострадали 37 человек, сообщает РИА Новости.

"Пока помощь оказана 37 людям, из них 30 пострадали от различного вида травм и ударов, один получил ранения дробью, еще трое пострадали от воздействия удушливых газов и столько же – от обморока", — говорится в видеозаявлении Мучачо, размещенном в его Twitter.

По словам Мучачо, почти все пострадавшие находятся вне опасности, большая часть уже выписана, кроме одного человека, который получил удар по голове и находится в тяжелом состоянии.

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© Sputnik. Дмитрий Знаменский
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В понедельник вечером Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания, против чего решительно выступила оппозиция. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение Мадуро нарушением конституции и государственным переворотом, а также призвал к сопротивлению. Один из основных лидеров оппозиции Энрике Каприлес также призвал выйти на улицы и не подчиняться решению главы государства. Во вторник национальная ассамблея намерена рассмотреть ситуацию в стране, и уже на утро вторника запланированы первые акции протеста.

Однако первая такая акция началась уже в понедельник вечером с марша пустых кастрюль. Во многих районах города люди вышли на балконы и улицы и начали стучать в кастрюли в знак протеста против действий главы государства. Традиция организации маршей пустых кастрюль связана в Венесуэле с волной дефицита товаров повседневного спроса, наблюдавшегося в последние годы. Подобные акции оппозиция Венесуэлы проводила также сразу после подведения итогов последних президентских выборов в апреле 2013 года, на которых победил нынешний президент Мадуро.



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