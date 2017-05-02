Называть детей бранными словами и цифрами нельзя: Путин подписал закон о запрете

СУХУМ, 2 мая — Sputnik. Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности; при этом можно давать ребенку двойную фамилию, сообщает РИА Новости.

Закон дополняет Семейный кодекс РФ положением о том, что при выборе родителями имени ребенка "не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, а также использование числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы".

В законе "Об актах гражданского состояния" законодатели установили запрет на регистрацию таких имен. Имя ребенка будет записываться по соглашению родителей.

Документ также устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если у родителей разные фамилии, то по их соглашению ребенку может быть присвоена фамилия отца, матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения двух фамилий друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. Оговаривается, что двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

Свобода выбора имени для своего ребенка приводила к различного рода казусам.

Самым громким случаем была история мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года), которая не разрешается вот уже на протяжении десяти лет. Маленький БОЧ (так его называют) до сих пор живет без документов, так как суд встал на сторону органов ЗАГС Москвы, отказавшихся регистрировать ребенка с таким именем в защиту его интересов.

Попытки родителей поэкспериментировать над именем своего ребенка строго пресекаются законодательством разных стран, как негативно сказывающиеся на детской психике.

Так, в Новой Зеландии идея создания списка разрешенных имен появилась после того, как с 2001 года родители 62 раза хотели назвать своего ребенка Правосудием и 31 раз Королем, шесть раз Люцифером, дважды Мессия и Христос, одиножды 4Real (Взаправду), несколько раз и вовсе обозначить имя ребенка знаком звездочка или период. В стране также нашлись дети с именами Жестокость и Автобусная остановка № 16.