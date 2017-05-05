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Доллары США. Архивное фото.

Обиженная женщина съела 9000 $, чтобы они не достались бывшему парню

© Sputnik. Максим Богодвид
Новости
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Молодая женщина разошлась с бойфрендом и решила не делить с ним совместно нажитые деньги, она просто решила их съесть.

СУХУМ, 5 мая — Sputnik. Жительница Колумбии решили не делиться деньгами с бывшим гражданским мужем и съела девять тысяч долларов (8,3 тысяч евро) в купюрах по 100 долларов, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на РИА Новости.

Ведомство сообщает, что 28-летняя женщина разошлась со своим молодым гражданским мужем и собиралась уехать жить в Панаму, а чтобы не чтобы не отдавать половину совместно нажитых сбережений экс-бойфренду, она решила эти деньги просто съесть.

После того, как деньги были съедены, женщину пришлось госпитализировать, где врачи достали из желудка пострадавшей съеденные купюры.

Когда медики закончили, женщина высказала свое недовольство тем, что пригодными для использования они смогли извлечь только 5,7 тысячи долларов, в то время как остальные купюры за время пребывания в желудке "испортились".

Власти Колумбии к пострадавшей никаких претензий не выдвигали, так как деньги были получены совершенно законно при продажи ряда активов бывшей пары.



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