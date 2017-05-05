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Водовзводная башня Московского Кремля (слева) и высотное здание министерства иностранных дел РФ

МИД РФ: КМСЕ поддерживает Грузию в нежелании налаживать отношения с соседями

© Sputnik. Евгений Биятов
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В документе указывается на несуществующую принадлежность Абхазии и Южной Осетии Грузии, а на Россию возлагается ответственность за конфликтные отношения Грузии с этими республиками, считают в МИД РФ.

СУХУМ, 5 мая — Sputnik. В МИД России считают, что решение, принятое Комитетом Совета министров Европы (КМСЕ) по Грузии, предвзятое, и заявили о необходимости "серьезно задуматься о продолжении женевских встреч в их нынешнем формате", сообщает РИА Новости.

Как отметили в МИД РФ, КМСЕ 3 мая голосованием принял "очередное неконсенсусное решение по Грузии, вброшенное ранее Тбилиси".

"Документ поражает своей предвзятостью, доходящим до абсурда расхождением с реальностью. Декларируется несуществующая принадлежность Абхазии и Южной Осетии Грузии, предпринимаются попытки возложить на Россию ответственность за конфликтные отношения Грузии с этими некогда входившими в ее состав республиками, за внутреннюю ситуацию в них", — заявили в МИД.

"Тбилиси при поддержке западных покровителей продолжает плодить на международных площадках политико-пропагандистские пустышки, единственный смысл которых — "узаконить" нежелание Грузии наладить нормальные отношения с соседями. Удивительно ли, что грузинская делегация систематически отказывается конструктивно работать на Женевских дискуссиях по вопросам безопасности в Закавказье? В этой ситуации приходится серьезно задуматься о продолжении женевских встреч в их нынешнем формате", — добавили в МИД РФ.



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