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Корица

Ученые: корица защищает организм от ожирения и развития диабета

CC0 / pixabay.com /
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По данным ВОЗ, около трети людей на Земле страдают от ожирения, а в некоторых странах — например, в Великобритании или на Ближнем Востоке — лишний вес есть более чем у половины населения.

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Корица в пище может защищать организм от ожирения, развития диабета и инсулиновой недостаточности, заявили ученые из США и Турции на встрече Американской ассоциации сердца в Миннеаполисе, сообщает РИА Новости.

В ВОЗ выяснили, что почти треть людей в мире страдает от ожирения. Согласно прогнозам, к 2025 году число людей с лишними килограммами достигнет 2,7 миллиарда, а тех, кто страдает крайними формами ожирения, — увеличится до 17%. Поэтому ученые и эксперты пытаются найти способы избавления от лишнего веса медикаментозным или диетическим путем.

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© Sputnik. Nicolai Kibich
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Казим Сахин (Kazim Sahin) из университета Фырат в Элязыге (Турция) и его коллеги выяснили, что этому могут помочь полифенольные антиоксиданты, содержащиеся в корице.

Ученые пришли к такому выводу, наблюдая несколькими десятками крыс, одну группу которых они на протяжении трех месяцев кормили высококалорийной пищей с большим содержанием жира, а другую – обычным кормом. При этом в каждой группе половина крыс получала экстракт корицы.

Как показал эксперимент, добавление корицы очень благотворно сказалось на крысах, питавшихся жирной пищей. В среднем их масса оказалась на 10% ниже, а жировая прослойка — на 30% тоньше, чем у сородичей, получавших тот же корм. Кроме того, в их крови было меньше холестерина и ферментов, стимулирующих накопление жира в печени и других жизненно важных органах, и больше антиоксидантов.

Как считает Сахин и его коллеги, все это говорит о том, что корицу можно использовать не только в кулинарных, но и в терапевтических целях для борьбы с глобальной эпидемией ожирения.



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