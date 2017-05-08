23:32 08 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Мозг

Обошла Хокинга и Эйнштейна: 12-летняя девочка побила результаты IQ-теста гениев

© Fotolia/ Adimas
Новости
Получить короткую ссылку
90 0 0

По мнению ученых, на уровень IQ влияет несколько факторов, в том числе наследственность, окружающая среда (семья, школа, социальный статус человека). Также значительно влияет на результат прохождения теста возраст испытуемого. В 26 лет, как правило, интеллект человека достигает своего пика, а потом только снижается.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Набрав 162 балла на тестировании, определяющем коэффициент интеллекта, в свои 12 лет Раджгаури Павар из графства Чешир на 2 бала превысила результаты известных физиков Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна, сообщает  со ссылкой на The Independent.

Тест проходил в Манчестере. Результат Раджгаури является максимально возможным для человека в возрасте до 18 лет, подчеркивает издание.

Отметка для "гениев" установлена на 140 пунктах. При этом IQ Эйнштейна и Хокинга оценивается в 160 баллов.

Как отмечает газета The Times of India, после объявления результатов девочке предложили членство в британском Обществе Менса — клубе для людей с высоким коэффициентом интеллекта.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Подразделение армии США
    Приказано - уничтожен!

    В ходе спецоперации, проведенной военными США и Афганистана, уничтожен лидер местной ячейки "Исламского государства" Абдул Хасиб.

  • Акция “Лента Победы: Я помню! Я горжусь!” в Ереване
    Ленты Победы

    Военно-патриотическая акция "Георгиевская ленточка" прошла в Армении с участием военнослужащих базы Южного военного округа.

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко
    Узнать президента

    Жители почти 200 домашних хозяйств в Краславском районе Латвии уверены, что президентом страны является Александр Лукашенко.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Праздничная служба в День памяти Святого Георгия Победоносца в Илорском храме
Юрьев день в Илоре
Песня Нам нужна одна Победа все громче звучит на просторах СНГ
Песня "Нам нужна одна Победа" все громче звучит на просторах СНГ
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia