Обошла Хокинга и Эйнштейна: 12-летняя девочка побила результаты IQ-теста гениев

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Набрав 162 балла на тестировании, определяющем коэффициент интеллекта, в свои 12 лет Раджгаури Павар из графства Чешир на 2 бала превысила результаты известных физиков Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Independent.

Тест проходил в Манчестере. Результат Раджгаури является максимально возможным для человека в возрасте до 18 лет, подчеркивает издание.

Отметка для "гениев" установлена на 140 пунктах. При этом IQ Эйнштейна и Хокинга оценивается в 160 баллов.

Как отмечает газета The Times of India, после объявления результатов девочке предложили членство в британском Обществе Менса — клубе для людей с высоким коэффициентом интеллекта.