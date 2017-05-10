Постпред США при ООН: необходимо удерживать санкции в отношении РФ

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. США и ЕС необходимо удерживать санкции в отношении России, заявила Никки Хейли, постпред США при ООН, на заседании Совета Безопасности всемирной организации, сообщает РИА Новости.

"Украина — это еще одна область, где мы эффективно работали вместе. Европейский союз сыграл важную роль в привлечении России к ответственности за ее действия на Украине. США и ЕС должны оставаться едины в намерении удерживать санкции в силе, пока Москва не будет полностью уважать обязательства по минским договоренностям", — сказала она на встрече во вторник.

В своем первом выступлении в Совете Безопасности ООН 3 февраля (Хейли возглавила постпредство США при ООН в январе 2017 года) она осудила "агрессивные действия России" в отношении Украины и заявила, что связанные с Крымом санкции США останутся в силе, "пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".