Шахматную фигуру времен Ивана Грозного и монеты нашли в Москве

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. Шахматную фигуру слона XVI века, в которую были спрятаны серебряные монеты, нашли московские археологи, сообщает РИА Новости.

"Столичные археологи обнаружили на Пречистенке клад времен Ивана Грозного. Десять монет были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона. Находку датируют серединой XVI века", — говорится в сообщении.

Шахматная фигура была найдена в строительной траншее при замене газовых коммуникаций в рамках благоустройства по программе "Моя улица". Археологи ведут мониторинг всех ремонтных работ, связанных с разрытием грунта, которые могут затронуть культурные слои.

Как рассказал порталу руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, в фигуру слона были спрятаны 10 серебряных монет ручной чеканки, их общая сумма — пять копеек. Все монеты, по предварительной оценке, были отчеканены в период 30–40-х годов XVI века. Одна из серебряных монет была отчеканена на Тверском монетном дворе, а остальные девять — на Московском.

Костяная фигура слона полая внутри, она состоит из трех частей, которые соединяются друг с другом с помощью резьбы. Предполагается, что точно такими же были и другие фигуры этого шахматного набора, а общая сумма спрятанных денег могла достигать 160 копеек.

Отмечается, что найденные шахматную фигуру и монеты очистили и покрыли защитными составами. Сейчас принимается решение о передаче находки в музей.