Массовым хакерским атакам подверглись компьютеры во всем мире

СУХУМ, 13 мая — Sputnik. На "российский след" масштабных атак на компьютеры по всему миру намекают СМИ в Британии. По мнению "некоторых экспертов"хакерская группа Shadow Brokers начала заражать компьютеры вирусом вскоре после ударов США по Сирии, что якобы свидетельствует о связи кибермошенников с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Пользователям рекомендуют обновить системы, чтобы установить последние обновления программного обеспечения. Не нажимать и не загружать незнакомые ссылки или файлы в сообщениях электронной почты. А также создавать резервные копии данных, чтобы предотвратить возможные потери.

"Лаборатория Касперского" в пятницу зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Для снижения рисков заражения эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют компаниям предпринять ряд мер, в частности, установить официальный патч от Microsoft, который закрывает используемую в атаке уязвимость, убедиться, что включены защитные решения на всех узлах сети.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.