17:39 13 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Кубик с изображением замка на компьютерной клавиатуре

Эксперт: при обнаружении вируса-вымогателя сразу отключайтесь от интернета

© Fotolia/ Gajus
Новости
Получить короткую ссылку
11 0 0

Заражению программой-шифровальщиком, получившей название "WannaCry", 12 мая подверглись компьютеры и системы по всему миру. По данным экспертов "Лаборатории Касперского" атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010.

СУХУМ, 13 мая — Sputnik. Как снизить риски заражения от вирусов-шифровальщиков, один из которых в пятницу распространился во многих странах мира, рассказал  гендиректор компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB Илья Сачков, сообщает РИА Новости.

"Лаборатория Касперского" 12 мая зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Ранее в СМИ сообщалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

Архивное фото хакера за компьютером
© flickr.com
Массовым хакерским атакам подверглись компьютеры во всем мире

По словам Сачкова, главное – делать резервные копии. Также он советует своевременно обновлять операционную систему. "Не используйте ОС, которые не поддерживаются обновлениями компании-производителя. Для конкретного случая с WannaCry Microsoft сделала исключение и выпустила обновление, закрывающее уязвимость, которую эксплуатирует этот вирус. Использовать версии ОС более чем 10-летней давности, давно выведенные из-под защиты, — прямой путь к заражению", — сказал эксперт.

Кроме того, не стоит открывать вложения в сообщениях электронной почты от незнакомых лиц. В сети компании желательно установить решение класса "песочница", которое проверяют все файлы, приходящие на почту или скачиваемые сотрудниками из интернета, запуская их в специальной, изолированной среде. "В случае с WannaCry решением проблемы может стать блокировка 445 порта на Firewall (межсетевой экран), через которое идет заражение", — пояснил он.

Для обнаружения потенциально вредоносных файлов нужно включить опцию "Показывать расширения файлов" в настройках Windows. "Держитесь подальше от расширений файлов, таких как.exe,.vbs и.scr. Мошенники могут использовать несколько расширений, чтобы замаскировать вредоносный файл как видео, фото или документ (например, avi.exe или doc.scr)", — отметил Сачков.

При обнаружении подозрительного процесса на устройстве нужно немедленно отключить его от интернета или домашнего Wi-Fi — это позволит предотвратить распространение вируса, советуют в Group-IB. Сачков рекомендует никогда не платить выкуп, поскольку нет никакой гарантии, что злоумышленники отправят ключ дешифрования.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
    Карты, деньги…

    Банковские платежные карты могут работать с перебоями в Беларуси в ночь на 13 мая из-за технологических работ в Банковском процессинговом центре.

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Доживем до понедельника

    Депутаты парламента Южной Осетии примут окончательное решение по кандидатуре премьера на общем заседании в понедельник.

  • Хоккей. КХЛ. Архивное фото
    «Барыс» +1

    Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко не исключает появления в КХЛ второго клуба из Казахстана.

  • Танк Leopard 2 бундесвера
    Танковый прорыв

    В Эстонию прибыли немецкие танки Leopard-2, которые будут задействованы в учениях НАТО "Весенний шторм-2017".

  • Церемония встречи спортсменов-участников IV Игр Исламской солидарности в Деревне атлетов
    Ислам спортивный

    Сегодня в Азербайджане стартуют IV Игры Исламской солидарности. В Деревне атлетов в Баку прошла церемония встречи спортсменов-участников.

  • Золотые мерные слитки Национального банка Кыргызстана. Архивное фото
    Золотой запас

    Кыргызстан занял 83-е место в рейтинге 100 государств – держателей крупнейших запасов золота. Россия на 7-ом, Казахстан на 21-м месте.

  • Пенсионеры
    В шаге от нищеты

    По оценкам Всемирного банка через 20 лет доступный размер пенсии в Молдове составит всего 14 процентов от уровня заработной платы.

  • Уборка хлопка
    Из рук вон

    В ближайшее время Узбекистан планирует полностью отказаться от ручного сбора хлопка. Для этого стране требуется 10 тысяч хлопкоуборочных машин.

  • Солдаты обедают, фото с места событий
    Кушать подано

    Литовская армия внесла изменения в меню солдат – на место печени, свеклы и селедки пришли гамбургеры, лазанья и сухие завтраки.

  • Певица Елка
    Без цитрусовых и газировки

    Певица Елка пожелала удачи участникам проекта "Ты супер!", рассказала про диету и поведала, почему нужно волноваться перед выходом на сцену.

  • Хоккей. КХЛ. Архивное фото
    «Барыс» +1

    Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко не исключает появления в КХЛ второго клуба из Казахстана.

  • Танк Leopard 2 бундесвера
    Танковый прорыв

    В Эстонию прибыли немецкие танки Leopard-2, которые будут задействованы в учениях НАТО "Весенний шторм-2017".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

На фото рассеченный камень, давший название одноименному эпическому роману Баграта Шинкуба
Поэт и его друзья: Баграту Шинкуба 100 лет
Индонезийское чудовище: 15-метровое создание испугало местных жителей
Индонезийское чудовище: 15-метровое создание испугало местных жителей
Расстановки в Парламенте Абхазии
Депутаты и Комитеты: расстановки в Парламенте Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia