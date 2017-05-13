В подземной усыпальнице в Египте нашли 17 мумий

СУХУМ, 13 мая — Sputnik. В местечке Туна-эль-Габаль провинции Минья в центральной части Египта археологи обнаружили 17 мумий, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Аль-Ахрам".

"Впервые в центральном Египте обнаружено захоронение с таким числом мумий. Это может указывать на то, что существуют еще большие захоронения", — сказал журналистам руководитель археологической миссии Салах аль-Хули.

REUTERS / Mohamed Abd El Ghany Археологи нашли 17 мумий в подземной усыпальнице в центральной части Египта

Он добавил, что, судя по всему, ранее усыпальница уже вскрывалась грабителями, однако затруднился назвать время, когда это произошло.

Само захоронение относится к греко-римскому периоду в истории Египта.