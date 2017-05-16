МИД РФ: россиянам следует быть осторожными при посещении Грузии

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. МИД РФ предупредил граждан страны о рисках посещения Грузии, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель главы МВД Грузии Шалва Хуцишвили сообщил журналистам, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет внесен в Грузии в "черный список" и въезд в страну ему будет запрещен в связи с посещением им ранее Абхазии и Южной Осетии.

"Как видим, официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Рационально объяснить такое поведение трудно – ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В этой связи МИД РФ предупредил российских граждан о необходимости "тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию". "К Лужкову местные власти по понятным причинам не решились реально применить санкции "Закона об оккупированных территориях" и объявили "вердикт" уже после того, как он покинул "гостеприимную Грузию". Однако в последние годы бывали, к сожалению, и другие случаи — российские граждане в аналогичной ситуации неоднократно подвергались штрафам и даже тюремному заключению", — отметили в российском министерстве.

Бывший мэр Москвы ранее несколько раз посещал Абхазию и Южную Осетию. Они были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

Руководители России не раз заявляли, что признание республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.