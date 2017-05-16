Эрик Пухаев стал премьером Южной Осетии

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Парламент Южной Осетии единогласно проголосовал за назначение Эрика Пухаева премьер-министром республики. Основным вопросом проходящей во вторник в Цхинвале парламентской сессии стало рассмотрение на должность главы правительства кандидатуры Пухаева, которую президент Анатолий Бибилов 5 мая представил на утверждение депутатского корпуса, сообщает Sputnik Южной Осетии.

Президент принял участие в заседании, он обратился к депутатам с просьбой поддержать кандидатуру Пухаева, назвав его опытным управленцем, способным справиться с поставленными задачами.

Сам Пухаев перед голосованием рассказал парламентариям об основных приоритетах своей работы, обозначив в их числе создание фонда кредитования малого и среднего предпринимательства, развитие реального сектора экономики и спрос с чиновников за проделанную работу. В ходе тайного голосования за кандидатуру Пухаева проголосовали 32 депутата — все присутствующие на заседании. Правительство Южной Осетии сложило свои полномочия 24 апреля после вступления в должность президента Анатолия Бибилова. До формирования нового состава кабмина главы министерств продолжают исполнять свои обязанности.