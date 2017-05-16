Хибла Герзмава исполнит в Кремле абхазские песни

СУХУМ, 16 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Народные и современные абхазские песни исполнит Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава в Кремле, об этом оперная певица заявила в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале в понедельник 15 мая.

"В первом отделении концерта будет опера под аккомпанемент Государственного оркестра имени Светланова, и я безмерно счастлива, что пою с этими людьми. За пультом будет лауреат премии «Грэмми» Марко Армильято, мой большой друг. Во втором отделении прозвучат советские песни в джазе, абхазские народные и современные песни", — рассказала Герзмава.

Она добавила, что в ее сольном концерте в Кремле на сцену выйдут Лайма Вайкуле и Лариса Долина.

Звезда мировой оперной сцены Хибла Герзмава представит программу “Два портрета” в Государственном Кремлевском дворце 24 мая.