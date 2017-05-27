Одонимия Сухума, или история названий сухумских улиц - часть II

В городе восстанавливаются или появляются, помимо вышеупомянутых Михайловской набережной, Колюбакинской и Котляревской, улицы: Георгиевская, Торговая, Воронцовская, Лорис-Меликовская, Гейманская, Ольгинская, Завадская, Инженерная, Барятинская, Екатерининская, Адмиралтейская, Церковная (Соборная или Монастырская), Кондукторская, Морская, Базарная, Мариинская, Федоренкина, Полицейская, Рыбная улица, Рыбный переулок, а также Остроумовское шоссе, которое вело в село Михайловское (Гума), Афонское шоссе, Венецианское шоссе и другие.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Одонимия Сухума, или история названий улиц

Неискушенному читателю, не сталкивавшемуся или специально не интересовавшемуся историей города или сухумских улиц, эти названия ни о чем не говорят. Тем не менее, можно догадаться, что, например, Афонское шоссе получило это название, потому что вело в сторону Нового Афона, Венецианское шоссе вело к Беслетскому мосту, в то время называвшемуся Венецианским, Соборная — имела отношение к собору, Торговая — характеризовалась наличием на ней торговых предприятий, Полицейская – размещением на ней полицейского управления.

Продолжим исследовать истории переименований улиц Сухума с параллельных морю улиц, а затем перейдем к перпендикулярным.

Первой, хотя и не совсем параллельной улицей с левой стороны, если смотреть с моря, была улица Федоренкина (в честь отставного подполковника Федоренко), которая фигурировала и как Федоренковская. Она возникла в 1880-х годах, но долго не имела наименования. Упиралась справа в Воронцовскую улицу (ул. Конфедератов, в недавнем прошлом — Орахелашвили) и там заканчивалась. Потом уже наискосок правее шел Рыбный переулок, длиной в один квартал (между сегодняшними улицами Конфедератов и Аидгылара), названный так из-за наличия на нем торговых рядов со свежей рыбой.

В Рыбном переулке купцом греком Горгор-оглы в 1907 году было воздвигнуто здание “Турецких бань” (в будущем — грязеводолечебница). Здесь же находился дом Сирганиди владельца пассажирского корабля, ходившего по маршруту Сухум — Орду.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Улица Инженерная

В первые годы советской власти улица Федоренкина была переименована в Портовую, включившую в себя и бывший Рыбный переулок, а в период проведения политики грузинизации местной топонимики, в 1937 году, ей было присвоено имя революционера Александра Григорьевича Цулукидзе (1876-1905). Она также включала в себя и бывший Рыбный переулок. С 1996 года улица носит имя Иуа Абасовича Когониа, абхазского поэта (1903-1928).

На этой улице разместились табачные склады, Ферментационная табачная фабрика Яхиопуло 1914 года основания, дом Сандалиди, дом купца Саркисянца 1911 года постройки, здание табачной фирмы Комнино 1907 года, а также жилые дома.

Между улицей Когониа и набережной находится короткая, идущая наискосок улица Аргун-Коношок. Названа она в честь Народной артистки Абхазии Анны Аргун-Коношок (1914-1980). Эта улочка появилась в конце ΧΙΧ века на месте засыпанного северного рва Сухумской крепости. Улица получила название Тюремной из-за расположенной в западной части крепости тюрьмы. В советское время улочку переименовали в Крепостную. В 1950-х годах она изменила название на Окумский переулок, в честь села и реки Окум в восточной Абхазии. С 1980 года – года кончины драматической актрисы – эта улица стала Аргун-Коношок.

Между сегодняшними набережной Махаджиров и улицей Лакоба, недалеко от моря существовал с 1860-х годов несохранившийся Музыкантский переулок, который начинался от улицы Ольгинской (ныне улица Пушкина) и длился в один квартал на восток до улицы Гейманской (ныне улица Академика Марра). Назвали его так, потому что здесь находился дом председателя Сухумского музыкального кружка Введенской, в котором располагался сам кружок.

Большой снег 1911 г.

Поднимаясь выше улицы Федоренкина (Когония), перед нами — Базарная улица, начинавшаяся на западе от Первой Новой, или улицы Воронова (в прошлом улицы Шервашидзе). Возникла она в 1880-х годах и была названа так, поскольку вела к базару, тогда располагавшемуся на месте будущего Парка Славы, в советские времена парка имени Сталина. Там эта улица и прекращалась, упираясь в строения на всем нам знакомой бывшей улице Фрунзе (ныне улица Аидгылара), в то время носившей название Торговая улица. От Торговой улицы до Романовского проспекта (теперь это проспект Леона, а до этого улица Ленина) были строения, которые в 1948 году были снесены. Таким образом, бывшая Базарная улица смогла соединиться со своим продолжением – бывшей улицей Лорис-Меликовской (улица Лакоба), которая изначально вела от Романовского проспекта и тянулась до Беслетской улицы (сегодня улица Ардзинба, а ранее — Шевченко).

Михаил Тариэлович Лорис-Меликов (1824-1888) был российским генералом и государственным деятелем, начальником войск в Абхазии. По происхождению — армянин.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Сухум: улицы времени

Позже базар был перенесен на запад города, а на его месте разместился парк имени Орджоникидзе. Обе улицы, как упоминалось выше, были объединены, и уже много лет эта улица носит имя Нестора Аполлоновича Лакоба (1893-1936).

Лорис-Меликовская улица появилась еще в 1860-х годах. Во времена Грузинской Демократической республики, в 1918 году, она была переименована в улицу Джугели, в честь грузинского меньшевика. С приходом советской власти в 1921 году улица получила название 4-го Марта в ознаменование дня установления этой власти. В 1936-м году переименована в улицу Кагановича, советского партийного деятеля. Но Кагановича в декабре 1961 года исключили из рядов КПСС, и в 1962 году улица получила свое сегодняшнее название – Нестора Лакоба, руководителя Советской Абхазии.

На этой улице были построены знаковые для Сухума здания и учреждения: дом княгини Аваловой–Метакса 1902 года постройки, дом торговца Васкерчьяна 1903 года, дом купцов-греков братьев Давидовых 1910 года, здание табачной фабрики и складов фирмы “Дукат” 1914 года, здание канцелярии Сухумского 258 пехотного полка 1913 года, здание Сухумского греческого женского училища (дом купца Комнино) 1880-х годов постройки, дом купца Чавчанидзе 1904 года, дом Бостанджогло и рядом его же здание 1910 года, в котором располагалась аптека Френкеля, Сухумское отделение Азовско-Донского коммерческого банка, помещавшегося на верхнем этаже здания, принадлежавшего Христофору Самуриди 1912 года, дом Ксандопуло 1912 года, пансион доктора Мачавариани, дом купца Азвестопуло 1913 года, здание меблированных номеров Петровой (Александровской) “Флорида” 1908 года, здание Сухумского отделения Госбанка (дом купца Зографопуло) 1881 года, здание меблированных номеров “Византия” и кафе-ресторан Хафиза Авидзба 1903 года, здание причта Сухумской епархии, Сухумская Горская школа, подворье Драндского монастыря.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Зима 1911 года, улица Завадская

Следующая параллельная улица в левой стороне центральной части города, довольно короткая, носила название Ново-Афонское или просто Афонское шоссе. Она возникла в 1880-х годах. Можно предположить, что отсюда отправлялся транспорт в сторону Нового Афона. С 1911 года по 1925 год на этой улице шло строительство школы, и она получила название Школьной.

С 1937 года она носила имя грузинского педагога Якоба Гогебашвили (1840-1912), а в 1996 году она была переименована в честь просветителя, краеведа и писателя Константина Давидовича Мачавариани (1857-1926). Здесь интересно здание вышеупомянутой школы Абхазского общества распространения грамоты 1911-1925 годов, в котором позже размещалась средняя школа №11.

Несколько выше, в сторону гор – одна из главных улиц города – Георгиевская, возникшая в 1880–х годах. Она носила это имя в честь младшего брата императора Александра ΙΙΙ – светлейшего князя Георгия Александровича (1872-1913). В 1918 году была переименована грузинскими меньшевиками в улицу Чхенкели — в честь председателя правительства Закавказской Федеративной Демократической Республики.

С приходом Советской власти она получила название имени III-го интернационала. В 1937 году этой самой длинной улице центральной части города было присвоено имя Иосифа Сталина (1878-1953). На эту улицу выходил парк с одноименным названием, где был установлен памятник Сталину. После десталинизации улица получила в начале 1960-х годов новое название – проспект Мира. Тогда же был снесен и памятник. Это было время после проведения VI Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве 1957 года, и во многих городах Советского Союза, провозгласившего себя борцом за мир во всем мире, стали появляться улицы с таким названием.

© Фото: из архива Анзора Агумаа План Сухума

После грузино-абхазской войны 1992-1993 годов сначала использовалось старое название улицы, но позже, в 2010 году, она была переименована в честь победы абхазского народа в этой войне и названа Аиааира, то есть в переводе на русский — проспект Победы. Парк, который выходит северной стороной на эту улицу, получил название Парк Славы (это бывшая территория первого городского базара, позже — парка имени Сталина).

Здесь было построено много магазинов, отелей и интересных архитектурных объектов, среди которых можно выделить: здание мирового суда Сухумского округа (дом Алферовых) конца ΧΙΧ века, дом купца Метакса (магазин готового платья Шаншейн “Лионский шик”) 1912 года, дом Ямандопуло 1915 года, Дом Калианиди 1910 года, здание Горской школы 1863 года, дом братьев Читыр-оглы (Читириди) 1910 года, здание бани Каменского 1891-1902 годов постройки, здание меблированных номеров “Европа” и бани “Стамбул” (грека-промышленника Мурата Бениат-оглы) 1913 года, дом негоцианта грека Василия Шаинова (на пересечении с улицей Торговой), дом купца Лазариди 1913 года, здание Стефаниди 1914 года (сегодня — столичная администрация) на пересечении с Романовским проспектом (проспект Леона), дом Стефаниди 1910 года, дом семьи Георгия Гераки, дом торговой фирмы Богданова 1904 года, здание кафе-ресторана "Паллас" 1913-1914 годов, особняк промышленника Стефаниди (меблированные номера «Орду») 1912 года, подворье Драндского монастыря, новое здание Сухумской почтово-телеграфной конторы 1915 года, дом купца Туркия 1910 года (сейчас разрушен) и построенный в советское время кинотеатр "Сухуми".

© Фото: из архива Анзора Агумаа Поэзия сухумских улиц

Следующая улица в сторону гор – улица Инженерная. Сегодня она носит имя Владислава Ардзинба. Восточная часть этой улицы возникла в 1860-х годах. В то время она называлась Церковным переулком. На этой улице в 1864 году была построена церковь во имя Александра Невского, отчего ее величали и Александровской, а также Монастырской. Поскольку церковь, очевидно, была разрушена турками в Русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Улицу официально переименовали в Инженерную, так как на ней располагалось военно-инженерное ведомство. В 1918 году улица была вновь переименована, на этот раз в честь еще одного грузинского меньшевика Жордания.

С приходом советской власти ей присвоили название — улица Коммуны, а с 1934 года, после убийства советского деятеля Сергея Мироновича Кирова (1886-1934) стала носить его имя. Это название было закреплено за улицей много десятилетий. В 1996 году она была сначала переименована в улицу Аиааира (Победы), в честь победы абхазских вооруженных сил над грузинскими в 1993 году, но после кончины первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба (1945-2010), депутаты Сухумского городского Собрания на заседании 22 апреля 2010 года решили увековечить память и дать его имя улице Аиааира, а проспект Мира, переименовали в честь победы в грузино-абхазской войне.

На улице Ардзинба можно выделить следующие здания: дом купца Метакса 1879 года (сегодня гостиница "Атриум-Виктория"), здание частной школы (дом Гегенава) 1880 года, здание пансиона Сухумского общества борьбы с туберкулезом Симоновой (дом купца Вафиади) конца ХIХ века, дом работников Сухумской гидроэлектростанции 1939 года, дом мирового посредника Сухумского округа полковника Лакербай 1912 года, здание театра филармонии 1947 года, дом председателя сухумского Эллинского общества доктора Спиранти начала ΧΧ века, здание Товарищества братьев Нобель (дом купца Туркия) начало ХХ века, дом купца Кириакиди 1912 года, дом священника армянской церкви Аветиса Тер-Мкртчяна и дом лесничего Сухумского лесничества Родичева 1880-х годов постройки (сейчас разрушен).

© Фото: из архива Анзора Агумаа Михаил Тариэлович Лорис-Меликов и Михаил Ромуальдович Завадский

С 1890-х годов немного выше находился Управский переулок длиной в один квартал, застроенный в 1950-х годах и сегодня более не существующий. Он так назывался, так как на нем было построено здание Сухумской городской управы. Проходил он между зданиями Сухумской женской гимназии (сегодня средняя школа №2) и, находившимся прямо за ней, бывшим детским садом, где в то время располагалось здание Городской управы, которое не сохранилось.

Далее мы имеем две улицы, впоследствии ставшие одной — это улицы Полицейская и Завадская. Прежде они разделялись Зеленой площадью и площадью без названия. Позже из двух площадей сделали одну (в советское время — площадь Ленина, сегодня — площадь Свободы), а две улицы соединили для удобства транспортного сообщения. Сегодня это улица Гулия.

История этих улиц несколько запутана. Восточная часть появилась в конце 1860-х годов и была так названа, поскольку на ней располагалось Полицейское управление. В 1880-х годах появилась и западная часть сегодняшней улицы Гулиа, за которой закрепилось название Полицейская. К тому времени восточная получила новое название – Завадская, в честь попечителя Кавказского учебного округа Михаила Ромуальдовича Завадского (1848-1926).

С приходом советской власти в 1920-х годах обе улицы были переименованы: Завадская — в улицу Михи Цхакая, советского деятеля. Полицейская же в Советскую, а с 1931 года — в улицу Лаврентия Берия (1899-1953). В 1937 году эти обе улицы были уже объединены в одну — имени Берия.

После ареста и расстрела в 1953 году наводившего ужас всесильного сталинского соратника Берия, эта объединенная улица стала носить имя грузинского поэта Ильи Чавчавадзе (1837-1907), а в 1993 году она уже получила имя другого поэта, на этот раз абхазского — основоположника абхазской письменной литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа (1874-1960).

© Фото: из архива Анзора Агумаа Дачи русских. Исчезнувшая красота

По улице Гулиа примечательны: дом Швецова начала ΧΧ века, дача Баскаковой конца ХΙХ века, вилла купца Алоизи (1896-1904), дом горного инженера Серебрянникова, пансион Ковальской (с 1916 года Сухумское общество сельского хозяйства) конца ХΙХ века, комплекс дома правительства 1935-1936 годов, дом братьев Ламбрианиди 1912 года, дом государственного и общественного деятеля Абхазии князя Чачба-Шервашидзе, дом Гулиа, в котором расположился его музей.

На пересечении нынешней улицы Гулиа и Шотландской, наискосок вверх на Сухумскую гору и вдоль нее идут сегодня улицы Чернявского (ранее – Ниношвили), Папаскир (ранее – Горийская), Ласурия. Следует отметить, что в царское время улица Завадская продолжалась и занимала территорию сегодняшней улицы Ласурия.