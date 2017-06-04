15:20 04 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Лондонский мост, на котором произошел теракт

Граждане Абхазии не пострадали во время терактов в Лондоне

REUTERS / Dylan Martinez
Новости
Получить короткую ссылку
198 0 0

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье, в результате которых 7 человек погибли, почти 50 госпитализированы.

СУХУМ, 4 июня—  Sputnik, Амра Амичба. Во время терактов в Лондоне граждане Абхазии не пострадали, сказал корреспонденту Sputnik заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания.

По его словам, на данный момент в Лондоне учатся два студента из Абхазии.

"К нам никаких сообщений не поступало о том, что пострадали наши соотечественники. Если кто-то пострадал бы, поставили бы в курс дела почетного консула Абхазии в Великобритании, профессора Джорджа Хьюитта, а он, в свою очередь, известил бы нас", — уточнил Тания.

Теракты в Лондоне замминистра иностранных дел назвал агрессией против всего цивилизованного мира.

Полиция после теракта в Лондоне
REUTERS / Hannah McKay
Теракт в Лондоне: 6 человек погибли, почти 50 госпитализированы

"Мы подобные действия расцениваем как агрессию против всего цивилизованного мира, не только против Великобритании. И, конечно же, осуждаем. Выражаем надежду на то, что все, кто совершил эти действия, будут найдены и понесут заслуженное наказание", — подчеркнула Кан Тания.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье, в результате которых 7 человек погибли, почти 50 госпитализированы. Ранее полиция Лондона сообщала о 6 погибших.

Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих.

Все трое были застрелены правоохранителями. Представитель Скотланд-Ярда заявил, что на предполагаемых террористах были муляжи поясов смертника. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Муниципальные выборы в Риге 2017
    Трижды мэр

    В Латвии проходят выборы в местные органы власти. Главная интрига - станет ли этнический русский Нил Ушаков в третий раз мэром Риги.

  • Алма-Ата, Казахстан, архивное фото
    Кручу-мучу

    Генеральный консул Литвы в казахстанской Алма-Ате Рягимантас Яблонскас уличен в махинациях с визами.

  • Охота на кабана.
    Особенности национальной охоты

    Министерство окружающей среды Молдовы продлило ограничения на охоту - разрешенными для добычи остались только два вида животных.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
Совсем не адажио: "Наша Лера" дома
Ночной теракт в Лондоне
Ночной теракт в Лондоне: кадры с улицы
Путешествие по Сухуму
Маяк, руины, обезьяны: путешествие по Сухуму

Соцсети

Sputnikabkhazia