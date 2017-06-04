Граждане Абхазии не пострадали во время терактов в Лондоне

СУХУМ, 4 июня— Sputnik, Амра Амичба. Во время терактов в Лондоне граждане Абхазии не пострадали, сказал корреспонденту Sputnik заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания.

По его словам, на данный момент в Лондоне учатся два студента из Абхазии.

"К нам никаких сообщений не поступало о том, что пострадали наши соотечественники. Если кто-то пострадал бы, поставили бы в курс дела почетного консула Абхазии в Великобритании, профессора Джорджа Хьюитта, а он, в свою очередь, известил бы нас", — уточнил Тания.

Теракты в Лондоне замминистра иностранных дел назвал агрессией против всего цивилизованного мира.

REUTERS / Hannah McKay Теракт в Лондоне: 6 человек погибли, почти 50 госпитализированы

"Мы подобные действия расцениваем как агрессию против всего цивилизованного мира, не только против Великобритании. И, конечно же, осуждаем. Выражаем надежду на то, что все, кто совершил эти действия, будут найдены и понесут заслуженное наказание", — подчеркнула Кан Тания.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье, в результате которых 7 человек погибли, почти 50 госпитализированы. Ранее полиция Лондона сообщала о 6 погибших.

Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих.

Все трое были застрелены правоохранителями. Представитель Скотланд-Ярда заявил, что на предполагаемых террористах были муляжи поясов смертника. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.