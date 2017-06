Абхаз из Лондона: после теракта весь день над домами летали вертолеты

СУХУМ, 4 июня— Sputnik, Амра Амичба. После теракта весь день над домами летали вертолеты и были слышны звуки полицейских машин, сообщил корреспонденту Sputnik по телефону гудаутец Наур Абгаджава, который живет и работает в Великобритании.

REUTERS / Dylan Martinez Граждане Абхазии не пострадали во время терактов в Лондоне

По его словам, ситуация не очень приятная, так как он стал свидетелем многочисленных арестов.

"Теракт произошел в самом центре, но обыски и аресты проходили в моем районе. Я живу в в районе, который называется Barking, — сказала Наур Абгаджава. — Задержали 12 человек в квартире, которую видно из моего окна. Там до сих пор находится полиция. Из знакомых, к счастью, никто не пострадал. Также созвонился со своей землячкой Алисой Ахба, она тоже из Гудауты. Она здесь учится, все у нее хорошо".

Наур Абгаджава выпускник Лондонской школы экономики 2010 года по специальности "Международные отношения". По его мнению, после воскресного теракта изменилась риторика главы правительства Великобритании.

"На западе, независимо от того, кто был причастен к теракту, стараются религию не упоминать и не вызывать гонения на ислам. А националистические политические меньшинства, наоборот, это постоянно упоминают, чтобы играть на страхе жителей и набирать популярность среди тех, кто боится иностранцев, иммигрантов и так далее. Фразу "radical Islamic extremism" (Радикальный исламский экстремизм —англ.) никогда не использовали. При Обаме этого не делали в Америке, да и здесь тоже, — заметил Наур Абгаджава. — Но сегодня Тереза Мэй сказала это после вчерашнего теракта. Она сказала "enough is enough" (хватит, довольно — англ.) и добавила, что надо бороться с "radical Islamic extremism". Это был достаточно сильный поворот риторики".

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье, в результате которых 7 человек погибли, почти 50 госпитализированы.

Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих.

Все трое были застрелены правоохранителями. По словам представителя Скотланд-Ярда, на предполагаемых террористах были муляжи поясов смертника. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.