Ученые: иммунотерапия справилась с самым агрессивным типом рака груди

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Американские медики объявили об успешном подавлении тройного негативного рака молочной железы, самой агрессивной формы рака груди, при помощи антител, "натравливающих" иммунитет на раковые клетки, сообщает РИА Новости.

"Препарат подействовал не на всех, а лишь некоторых женщин, с которыми мы работали, но во всех этих случаях он очень хорошо справился с задачей подавления рака, и его действие было стабильным на протяжении долгого времени. Иммунотерапия вызывает меньше побочных эффектов и сильнее продлевает жизнь, чем химиотерапия, и она может помочь женщинам переломить ход сражения с раком груди", — заявила Сильвия Адамс (Sylvia Adams) из университета Нью-Йорка (США).

В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболеваниями. Она очень проста по своей сути – ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и ряд других необычных "приманок".

Адамс и ее коллеги работали с одним из первых препаратов такого типа – пембролизумабом, созданным для борьбы с раком легких, меланомой и прочими видами рака кожи, а также лимфомой. Эти антитела действуют не на опухоль, а на иммунные клетки, блокируя работу особых белков на их поверхности, ограничивающих их агрессивность.

Высокая эффективность этих антител в борьбе с другими видами рака заставила ученых задуматься о возможности его применения при борьбе с самыми агрессивными формами рака груди на последних стадиях его развития, когда "взбунтовавшиеся" клетки начинают покидать опухоль и распространяться по организму женщин.

© Sputnik. Амра Амичба Онколог: в Абхазии до 600 человек в год заболевают раком

Для проверки этой теории Адамс и ее коллеги набрали две группы добровольцев из числа женщин, страдавших двумя разными подвидами тройного негативного рака молочной железы, и попытались остановить рост опухоли и подавить развитие метастаз.

Как показали эти эксперименты, антитела смогли сократить размеры опухоли на 30% в организме примерно 5% и 23% женщин из первой и второй группы, и остановить рост метастаз в теле 21% и 17% из них. Благодаря этому лечению все женщины, на которых подействовал пембролизумаб, прожили как минимум год или дольше после завершения терапии, что продемонстрировало эффективность работы этого лекарства и его способность подавлять развитие вторичных опухолей.

Главным преимуществом этого препарата, как рассказывает Адамс, является то, что он очень хорошо переносится организмом женщин – всего 8% и 12% участниц эксперимента были вынуждены отказаться от его приема из-за сильных побочных эффектов. Для химиотерапии этот показатель в разы больше, что сильно ограничивает ее применение и эффективность работы.

По ее мнению, другие антитела, специально разработанные для борьбы с раком груди, смогут достичь еще более впечатляющих результатов, что даст новую надежду на спасение и выживание для женщин, находившихся раньше в безнадежной ситуации.