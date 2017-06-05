11:07 05 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Марш оппозиции в Венесуэле

Мадуро обвинил оппозицию в употреблении наркотиков во время протестов

REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Новости
Получить короткую ссылку
9 0 0

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи, по последним данным, число погибших составляет 65 человек.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Николас Мадуро заявил в воскресенье, что оппозиция применяет наркотик каптагон для поддержания духа ее сторонников во время уличных акций протеста, сообщает РИА Новости со ссылкйо на портал Excelsior.

Архивное фото СБ ООН
Flickr МИД России
Постпред Венесуэлы назвал "злостным" намерение США собрать СБ ООН по Венесуэле

"Они принимают некоторые наркотики, которые использовало и использует "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), каптагон — это мощнейший наркотик", — заявил Мадуро.

Данное наркотическое средство известно под названием "наркотик джихадистов", и, по некоторой информации, Сирия является одним из его крупных производителей, отмечает Excelsior.

По словам Мадуро, каптагон раздают манифестантам для совершения ими актов насилия в состоянии экстаза.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших составляет 65 человек.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В предвыборном штабе партии Согласие и Честь служить Риге
    Добровольная оккупация

    Как этническому русскому Нилу Ушакову на выборах в органы местного самоуправления в Латвии удалось заручиться голосами латышей?

  • Бокал с напитком, архивное фото
    НАТО во хмелю

    Четверо пьяных немецких военных, из состава расквартированных в Литве подразделений НАТО, пострадали в резульатате драке.

  • Каскадная лестница
    Паркинг в парке

    Пока власти Кишинева готовятся брать плату за парковку во дворах, люди стали оставлять авто на дорожках центральных парков.

  • Велоспорт
    Время первых

    Далер Савостьянов стал первым обладателем медали международного турнира по велоспорту в истории независимого Таджикистана.

  • Рабочие проводят осмотр автомобиля Chevrolet Aveo на конвейере
    Автомобиль в срок

    GM Uzbekistan установила четкие сроки поставки своих автомобилей клиентам. Ранее время доставки машины могло достигать года.

  • Артиллерийские снаряды
    Эхо войны

    В столице Эстонии проведена крупнейшая за последние годы операция по обнаружению и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
Совсем не адажио: "Наша Лера" дома
Ночной теракт в Лондоне
Ночной теракт в Лондоне: кадры с улицы
Путешествие по Сухуму
Маяк, руины, обезьяны: путешествие по Сухуму

Соцсети

Sputnikabkhazia