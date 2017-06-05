Мадуро обвинил оппозицию в употреблении наркотиков во время протестов

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Николас Мадуро заявил в воскресенье, что оппозиция применяет наркотик каптагон для поддержания духа ее сторонников во время уличных акций протеста, сообщает РИА Новости со ссылкйо на портал Excelsior.

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"Они принимают некоторые наркотики, которые использовало и использует "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), каптагон — это мощнейший наркотик", — заявил Мадуро.

Данное наркотическое средство известно под названием "наркотик джихадистов", и, по некоторой информации, Сирия является одним из его крупных производителей, отмечает Excelsior.

По словам Мадуро, каптагон раздают манифестантам для совершения ими актов насилия в состоянии экстаза.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших составляет 65 человек.