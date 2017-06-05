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Беслан Аджинджал

Абхазской сборной на ЧЕ ConIFA запретили перед игрой общение с прессой

© Sputnik / Илона Хварцкия
Новости
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Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (9)
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Чемпионат Европы по футболу ConIFA 2017, в котором участвуют восемь команд, проходит в Северном Кипре с 4 по 11 июня.

СУХУМ, 5 июня — Sputnik, Владимир Бегунов. Перед первым матчем сборной Абхазии с командой Южной Осетии тренер Беслан Аджинджал запретил абхазским футболистом общаться с прессой, сообщил радиоведущий Sputnik Алхас Манаргия с места события.

Сборная Абхазии перед началом матча с Лапландией
© Sputnik / Илона Хварцкия
Абхазская сборная готова к первой игре ЧЕ ConIFA 2017

"Чтобы команда сосредоточилась на победе, тренер принял решение ограничить общение игроков с прессой и болельщиками, — сказал Манаргия. — На стадион игроки и группа поддержки теперь будут ездить отдельно, и все комментарии футболисты могут давать прессе только после матча".

Чемпионат Европы по версии ConIFA проходит с 4 по 11 июня 2017 года в Северном Кипре. Сборная Абхазии примет участие в качестве чемпиона мира. Всего в турнире сыграют восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "Б" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

Посмотреть прямой эфир матча в понедельник 5 июня можно будет в Сухуме на большом экране у Абхазского драмтеатра.

Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (9)


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