ТЕСТ: Что ты знаешь о Пушкине?

Сбор чайного листа в Абхазии начался 29 мая. Корреспондент Sputnik Бадрак Авидзба решил поехать на кутолские плантации и испытать свои силы в сборе чайного листа.

В течение нескольких лет Кабинет Министров Абхазии выделил квартиры 16 молодым семьям.

Чемпионат Европы по футболу ConIFA 2017, в котором участвуют восемь команд, проходит в Северном Кипре с 4 по 11 июня.