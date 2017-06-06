ТЕСТ: Что ты знаешь о Пушкине?

Сбор чайного листа в Абхазии начался 29 мая. Корреспондент Sputnik Бадрак Авидзба решил поехать на кутолские плантации и испытать свои силы в сборе чайного листа.
В течение нескольких лет Кабинет Министров Абхазии выделил квартиры 16 молодым семьям.
Чемпионат Европы по футболу ConIFA 2017, в котором участвуют восемь команд, проходит в Северном Кипре с 4 по 11 июня.
Глава МЧС России на встрече со своим югоосетинским коллегой отметил, что отношения двух стран носят характер стратегического партнерства.
МИД Азербайджана уверен, что политизация вопроса вокруг журналиста Мухтарлы, арестованного в Баку, не нанесет урон связям Баку и Тбилиси.
Сотрудничество с Россией является одним из главных трендов Армении, считает представитель Национального Собрания Эрмине Нагдалян.
Заседание межправительственной комиссии Казахстана и России по обсуждению развития «Байконура» перенесено на 13-15 июня.
Продажа кыргызского сотового оператора MegaСom опять не состоялась – никто даже не подал заявку на участие в аукционе.
На БелАЭС стартовал один из основных этапов строительства – на первом энергоблоке начата сварка главного циркуляционного трубопровода.
Практически каждый четвертый россиянин считает Латвию наиболее недружественно и враждебно настроенной по отношению к России страной.
Первые столбы 44-километрового забора на границе Литвы и России вкопаны в торжественной обстановке.
Подконтрольные либералам предприятия бойкотируют вывоз мусора в Кишиневе – у города всего несколько дней до экологической катастрофы.
В Таджикистане суд вынес приговор 46-летнему учителю химии и биологии, который, находясь в России, пропагандировал среди мигрантов идеи ИГ.
Узбекистан предложит зарубежным инвесторам 12 месторождений золота в Ташкентской, Самаркандской, Навоийской областях и Каракалпакстане.
Таллинн вошел в пятерку любимых зарубежных городов, куда россияне с удовольствием отправляются на летний уик-энд.
Глава МЧС России на встрече со своим югоосетинским коллегой отметил, что отношения двух стран носят характер стратегического партнерства.
МИД Азербайджана уверен, что политизация вопроса вокруг журналиста Мухтарлы, арестованного в Баку, не нанесет урон связям Баку и Тбилиси.
Сотрудничество с Россией является одним из главных трендов Армении, считает представитель Национального Собрания Эрмине Нагдалян.