Мать автора победного гола в матче Абхазия-Алания: разбираем с сыном игры

СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мадина Гарцкия, мать футболиста национальной сборной Абхазии по футболу Руслана Шония, после матча Абхазия – Алания, в котором Шония стал автором победного гола, рассказала Sputnik, что она часто разбирает с сыном проведенные им игры.
"Первый тайм я болела, во втором тайме волнения было больше, потому что вышел Руслан на поле. Мы с ним часто разбираем игры, правда, он сначала не очень хотел воспринимать мои комментарии, но потом смирился", — сказала Мадина Гарцкия.
Она уверена, что абхазская команда может играть еще лучше, и в первой игре они показали не все, на что способны.
"Выложились не на полную, может быть, раскачивались. Что касается Руслана, то и он полностью не раскрылся", — считает мать.
Главный тренер национальной сборной Беслан Аджинджал отметил, что после быстрого гола абхазской команды футболисты не смогли развить преимущество.
"Нужно было забивать и второй гол, и тогда все закончилось бы спокойно. В конце концов, они (сборная Алании (РЮО) – ред.) забили нам гол со стандарта, и нам пришлось вложить максимум усилий. Мы забили в конце, чему очень рады", — отметил главный тренер.
Что касается назначенного пенальти в ворота абхазской команды, Беслан Аджинджал сказал, что судья был прав в этом игровом эпизоде, так как абхазский футболист сыграл рукой в своей штрафной площадке.
"Никаких претензий к судейству нет, все хорошо. Второй наш гол был забит в результате контратаки. Футболист выбежал на фланг, сделал хороший пас оттуда, и вышедший на замену Шония замкнул эту передачу. Ребята, вышедшие на замену, соорудили этот гол, они были более свежими, и у них хватило сил", — подчеркнул главный тренер.
Для Руслана Шония стало уже традицией забивать голы для своей команды на последних минутах матча. Именно Шония на последних минутах матча сравнял счет в игре с Пенджабом в финале Чемпионата мира ConIFA в 2016 году. Гол Шония позволил абхазской команде в итоге победить в турнире.
"Мне, наверно, повезло забить на последних минутах, был хороший пас от Тараща Хагба, как известно, хороший пас не пропадает. Наш футболист нашел меня в штрафной и я, к счастью, смог реализовать момент, вся команда очень достойно выглядела, и слава богу, что удалось победить", — сказал автор победного гола.
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Лучшим игроком поединка Абхазия – Алания был назван голкипер абхазской команды Инал Кацба, который несколько раз спасал сборную от пропущенного гола.
"Я вообще не рассматривал вариант, что будет какая-то награда для лучшего игрока, в голове была только победа команды. Мы дома доказали, что мы чемпионы мира, также хотим доказать на Кипре, что можем стать чемпионами Европы, у нас есть все шансы для этого, футболисты находятся в хорошей форме", — уверен Кацба.
Чемпионат Европы по версии ConIFA проходит с 4 по 11 июня 2017 года в Северном Кипре. Сборная Абхазии принимает участие в турнире в качестве действующего чемпиона мира.
Всего в турнире сыграют восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "Б" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.