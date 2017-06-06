Карабах наладит экспорт черной икры

СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Карабах намерен в течение шести-семи лет наладить производство порядка 15-20 тонн черной икры в год, сказал журналистам премьер-министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, сообщает Sputnik Армения.

"Бизнес-проектом предполагается, что в год будет производиться 15-20 тонн икры. Если проект ранее должен был осуществляться только в Мадагисе, то сейчас, исходя из экономических предпосылок (качество воды для роста рыб) к нему присоединится и новое производство в районе Масиса (Армения)", — сказал Арутюнян.

По его словам, сам процесс получения икры будет осуществляться в Мадагисе, где созданы наилучшие условия для этого. Арутюнян отметил, что качество производимой в Карабахе икры подтвердили лабораторные проверки во Франции.

Само производство достигнет максимального объема в течение 6-7 лет, а икра будет полностью отправляться на экспорт.

Предприятие, которое будет занимать производством рыб, было построено в карабахском селе Мадагис несколько лет назад. Уже выпущена пробная партия для реализации на местном рынке.