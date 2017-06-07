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Продолжаются ремонтные работы по замене шпиля на здании МИД

Песков о возможном введении Украиной визового режима: Москва ответит взаимностью

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
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В украинском Парламенте вновь призывают депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией, а министерство юстиции Украины выразило готовность оказать помощь министерству иностранных дел в этом вопросе.

СУХУМ, 7 июн — Sputnik.  Если Украина введет визовый режим для россиян, то со стороны РФ последуют ответные действия, а какие именно, будет решать президент РФ, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Если вы помните, мы достаточно последовательно говорили, что подобные действия получают реакцию, основанную на принципе взаимности, как правило. Поэтому ничего нового здесь нет, но, безусловно, можно сказать, что ответная реакция, конечно же, будет", — заявил Песков журналистам.

"Какая именно и в каком объеме – это другой вопрос. Это уже регулируется по ходу, решается президентом в первую очередь", — добавил он.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией, а министерство юстиции Украины выразило готовность оказать помощь министерству иностранных дел в этом вопросе. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник предупредил о введении Россией визового режима с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.



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