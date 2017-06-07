Сборная Абхазии прошла в полуфинал ЧЕ ConIFA

СУХУМ, 7 июн — Sputnik, Роберт Джопуа. Национальная сборная Абхазии по футболу сыграет в полуфинале Чемпионата Европы под эгидой ConIFA с командой Падании, сообщил ведущий радио Sputnik Алхас Манаргия.
"Сборная Абхазии сыграла вничью с командой Северного Кипра, что позволило нашей команде выйти в полуфинал, где наша команда встретится с командой Падании", — сказал Манаргия.
В параллельном матче группы "A" Карпаталия обыграла сборную Южной Осетии со счетом 4:1. В группе "B" лидером стала команда Падании, обыгравшая с минимальным счетом команду Фелвидек и набравшая тем самым 7 очков. В другой паре неожиданно для экспертов команда Секейского Края одержала победу над сборной Острова Мэн со счетом 4:2. Победа позволила набрать им четыре очка и пройти команде в полуфинал.
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"Таким образом, победитель группы "А", команда Северного Кипра, сыграет со сборной Секейского Края, которая заняла вторую строчку в группе "В". А победитель последнего Чемпионата мира, сборная Абхазии, встретится с действующим чемпионом Европы, командой Падании", — пояснил футбольный эксперт Вианор Тужба.
По словам Тужба, Абхазия и Падания встречались в ходе Чемпионата мира, проходившего в Швеции в 2014 году. Матч тогда завершился вничью со счетом 3:3.
Полуфинал Чемпионата Европы под эгидой ConIFA с участием национальной сборной Абхазии состоится 9 июня.
Всего в турнире участвует восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "В" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.