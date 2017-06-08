Цена безопасности: готовы ли европейцы платить за НАТО

СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Согласно данным соцопроса Ifop, все больше жителей европейских стран считают затраты на НАТО чрезмерными, больше всего таких в Италии, наименьшее количество – в Великобритании

Увеличить выплаты стран в бюджет НАТО призвал президент США Дональд Трамп

В 2016 году по оценкам НАТО, Германия отчислила на нужды обороны только 1,19% ВВП, Франция 1,78%, Великобритания 2,21% и Италия 1,1 %.

Согласно данным соцопроса, проведенного Ifop, с увеличением отчислений в бюджет НАТО не согласны более половины (53%) итальянцев, и почти половина (47%) немцев.

© Sputnik. Мнение европейцев об увеличении выплат из бюджета их страны в НАТО

В то же время более трети французов (35%) и четверть британцев (25%) считают, что затраты на оборону не должны расти.

С тем, что НАТО нужно больше финансирования за счет бюджетов своих стран согласно большинство британцев (54%). Противоположного мнения придерживаются 44% французов, 36% немцев и менее трети итальянцев.

Во Франции и Великобритании сторонниками увеличения бюджета на оборону выступают в основном молодые люди, а в Германии и Италии, наоборот, – люди старшего поколения.

В Германии и Италии расходы на НАТО чрезмерными считают больше люди с высшим образованием. Во Франции, наоборот, более образованные респонденты чаще, чем бакалавры и люди без образования, считают необходимым увеличение расходов на НАТО.

Опрос провела старейшая во Франции компания, занимающаяся исследованием общественного мнения Ifop.