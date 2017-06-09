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Город Припять, архивное фото

В Чернобыле открыли первый отель

© Sputnik. Стрингер
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Номера в отеле оборудованы согласно последним требованиям гостиничного сервиса.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС заработал первый хостел, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на официальный сайт государственного агентства Украины по управлению данным регионом.

Гостиница рассчитана на сотню постояльцев. В ней могут расположиться как пары, так и одинокие туристы. Номера оборудованы плазменными телевизорами, душем и туалетом, во всех имеется бесплатный Wi-Fi.

Территория, прилегающая к Чернобыльской АЭС, до сих пор остается запретной зоной — 31 год назад на станции прогремел взрыв. Крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария произошла в ночь на 26 апреля 1986-го. Неисправность в четвертом энергоблоке ЧАЭС привела к взрыву реактора и радиоактивному заражению обширной территории Украины и Белоруссии.



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