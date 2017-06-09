Падания и непопадание в финал: Абхазия уступила на ЧЕ ConIFA

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу уступила команде Падании в серии послематчевых пенальти со счетом 5:6 в полуфинале Чемпионата Европы по футболу под эгидой ConIFA 2017, сообщил радиоведущий Sputnik Алхас Манаргия с места события.

© Фото: Алхас Манаргия Генсек ConIFA: считаю себя абхазом

С самого начала матча инициативой завладела сборная Абхазии, которая была настроена попасть в финал турнира. Уже на восьмой минуте со штрафного неплохой удар по воротам нанес Анатолий Семенов, забивший ранее два гола в ворота команды Карпаталии. Однако удар полузащитника абхазской команды прошел рядом со штангой.

После получаса игры инициатива перешла к сборной Падании, они стали чаще владеть мячом и проводить атаки на ворота Абхазии. На 35-й минуте судья назначил пенальти в ворота сборной Абхазии, но вратарь Инал Кацба сумел отбить мяч, доказав, что не зря он был назван лучшим игроком в матче с Аланией.

В конце первого тайма еще одно "футбольное чудо" уберегло наши ворота от гола, мяч прошел совсем рядом. Второй тайм также начался с атак паданцев, раз за разом они проводили атаки и наносили удары по воротам Абхазии. На 65-й минуте после углового вновь могли забить футболисты Падании, но мяч прошел выше ворот после удара головой. Спустя минуту уже Дмитрий Кортава имел хорошую возможность вывести свою команду вперед, но, к сожалению, не смог воспользоваться моментом.

Завершающая часть матча осталась за абхазской сборной, футболисты упорно пошли вперед, много раз угрожали воротом соперника, но забить так и не удалось. Все решилось в серии пенальти. К сожалению, абхазская команда не смогла повторить свой успех в финале Чемпионата мира ConIFA в прошлом году, когда в серии пенальти обыграла команду Пенджаба.

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Сборная Абхазии 10 июня сыграет за третье место со сборной Секейского края, которая уступила Северному Кипру со счетом 1:2.

Финальный матч Чемпионата Европы по футболу под эгидой ConIFA состоится в воскресенье 11 июня.

Всего в турнире участвовали восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "В" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.