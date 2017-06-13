Отношения с США и антироссийская риторика: Путин и Стоун поговорили по душам

Антироссийская предвыборная риторика в США

Антироссийская предвыборная риторика в США была ошибкой, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, сообщает РИА Новости.

"В ходе предвыборных кампаний, к сожалению, в Штатах взяли такую моду спекулировать и злоупотреблять, я бы сказал, российской темой. Потом нам говорят: "Вы особо на это внимания не обращайте! Вы должны понять, что это просто предвыборная риторика, мы потом с вами договоримся". Но приносить в жертву межгосударственные отношения в ходе текущих политических процессов – это большая ошибка, мне кажется", — заявил Путин.

По словам президента, Москва не может приветствовать заявления Пентагона о том, что РФ — главная угроза для США. "Наоборот, мы всегда были готовы к диалогу практически по любому направлению сотрудничества", — подчеркнул Путин.

Вмешательство во внутриполитические процессы других стран

Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран в отличие от многих партнеров, заявил Путин.

© Sputnik. Алексей Дружинин Путин о возможных последствиях войны РФ и США: этого бы никто не пережил

"Мы в отличие от многих наших партнеров никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран. Это один из принципов нашей работы", — сказал Путин в отрывке фильма, который распространил в понедельник телеканал Showtime.

Первая часть четырехсерийного фильма Стоуна о Путине будет показана в США во вторник в 4 утра по московскому времени.

Распад СССР

В 2005 году в послании Федеральному собранию Путин охарактеризовал распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века.

"Я часто слышал критику в свой адрес по поводу того, что я сожалею по поводу развала Советского Союза. Во-первых, и самое главное, заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века", — сказал Путин в интервью Оливеру Стоуну.

Российский президент отметил, что граждане СССР жили в рамках единой страны, у них были родственные связи, работа, квартира, они были равноправны, однако в одну секунду оказались за границей. "А в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война. И, конечно, все это я видел прекрасно, особенно когда стал директором Федеральной службы безопасности", — добавил Путин.

"В то же самое время у нас была полностью разрушена система социальной защиты, полностью были остановлены целые отрасли экономики, фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия, и миллионы людей оказались за чертой бедности. Про это тоже нельзя забывать", — добавил Путин.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. "За" тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как Августовский путч.

США вырастили "Аль-Каиду"

США сами вырастили "Аль-Каиду" (запрещенная террористическая организация) и должны понимать свою ответственность за это, заявил президент РФ.

NBC News Полная версия интервью Владимира Путина журналистке телеканала NBC News

"Аль-Каида"-то – не результат нашей деятельности. Это результат деятельности наших американских друзей. Это началось еще со времен советской войны в Афганистане. Когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане. Американцы сами вырастили и "Аль-Каиду", и бен Ладена", — заявил Путин.

Как отметил президент, "это все вышло из-под контроля". "И это всегда так бывает. И наши партнеры в США должны были об этом знать. Это их вина", — заявил глава государства.

А есть ли царь?

Президент РФ Владимир Путин считает, что западные СМИ называют его царем, потому что им нравится такой старый стереотип.

"Им, видимо, нравится, поэтому они об этом говорят. Не могут избавиться от этих старых стереотипов", — сказал Путин в фильме, показанном на телеканале Showtime, комментируя тот факт, что его называют Царем в западных СМИ.

Вседозволенность США

США оказались в ловушке ошибок, куда привела их вера во вседозволенность и собственную исключительность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Думаю, что когда США почувствовали себя во главе так называемого цивилизованного мира, а уж совсем когда распался СССР, то возникла иллюзия, что теперь США могут все и за это им ничего не будет. А это всегда ловушка. Потому что в этой ситуации и человек, и страна начинают допускать ошибки. Нет необходимости анализировать ситуацию, нет необходимости думать о последствиях. Страна начинает функционировать неэффективно. Одна ошибка наслаивается на другую. Вот в такую ловушку, мне кажется, США попали сегодня", — отметил Путин.

Как отметил он, после Второй мировой войны возникла двуполярная система. "Думаю, что это была стратегическая ошибка со стороны СССР. Так действовали достаточно просто, примитивно, и дали повод для западных стран, в том числе США, создать НАТО и начать холодную войну", — сказал президент.

По словам Путина, для США осознание себя единственной мировой державой, вбивание миллионам людей в голову мысли об их исключительности порождает имперское мышление, а это в свою очередь требует и соответствующей внешней политики. "И руководство страны вынуждено действовать в такой логике, а на практике получается, что это не соответствует интересам народа США, как я себе это представляю. Потому что в конечном итоге приводит к сбоям и проблемам, потому что показывает, что контролировать все все равно невозможно", — сказал российский лидер.

Ошибка США

Президент России Владимир Путин допустил возможность того, что США хотят уничтожить экономику России и сменить руководство страны, чтобы в конечном итоге забрать ядерный арсенал РФ, но это ошибочная политика, так как она не нацелена в будущее.

В ходе беседы с главой российского государства о стратегии США, режиссер Оливер Стоун предположил, что она заключается в том, чтобы уничтожить экономику России и сменить руководство, сделать из РФ своего союзника и в конечном итоге забрать ее ядерный арсенал.

"Такой вариант мысли, такой вариант политики возможен. Если это так, я думаю, что это ошибочная политика именно потому, что такой взгляд на отношения с Россией не нацелен в будущее. Люди, которые так думают, не смотрят как минимум на 25-50 лет вперед. А если бы они взглянули на это, то, наверно, выстраивали бы отношения с Россией в другом ключе и не старались бы Россию превратить в своего вассала", — сказал Путин.

Равноправные отношения США с РФ

США тратят запредельные деньги на свою оборону, а вместо этого стоит выстраивать равноправные отношения с РФ, заявил российский президент Владимир Путин.

"Мы в прошлом году в долларовом эквиваленте на оборонные нужды направили 40 миллиардов долларов. А США — 460 миллиардов с лишним. Больше чем в 10 раз больше. А в 2016 году по проектировкам – это больше 600 миллиардов долларов. Это, конечно, запредельные величины. Это больше, чем тратят все страны мира вместе взятые на эти цели", — заявил президент РФ.

При этом он подчеркнул, что врагов России должны пугать не ядерные арсеналы.

"Основное, что есть в России, — это ее народ с его самосознанием, с его внутренним состоянием. Этот народ не может существовать вне своего суверенитета, своей государственности, и это понимание, а не угроза ответного ядерного удара должно настроить всех наших западных партнеров на выстраивание долгосрочных равноправных отношений с Россией. И тогда не нужно будет тратить таких денег на оборонную сферу", — сказал он.