Пожар блокировал работу аэропорта Брюсселя

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Работа аэропорта Брюсселя заблокирована из-за пожара, сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTL.

"Аэропорт Брюсселя полностью блокирован в этот четверг, начиная примерно с 5 утра. Без сомнения пожар, полное отключение электричества и, как результат, компьютерный сбой парализуют национальный аэропорт", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на очевидцев RTL сообщает, что вылет авиарейсов в настоящее время не осуществляется, пассажиры не могут войти в здание терминала.