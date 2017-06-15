Путин: от угроз будем защищать Крым всеми доступными средствами

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Россия в случае угрозы Крыму будет защищать свою территорию всеми доступными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"После того, как Крым стал полноценной частью РФ, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось. И если мы видим угрозу для своей территории, а Крым — наша территория, мы, как любое государство, будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.