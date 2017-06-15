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Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев

Киселев: отказ суда ЕС снять санкции - позор для Евросоюза

© Sputnik. Владимир Трефилов
Новости
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Суд в Люксембурге оставил в силе санкции Евросоюза против гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

СУХУМ, 15 июн — SputnikДмитрий Киселев заявил, что санкции против журналиста равносильны санкциям против свободы слова, комментируя решение суда в Люксембурге оставить в силе санкции ЕС против него, сообщает РИА Новости.

Ранее Европейский суд общей юрисдикции (General court) в Люксембурге постановил сохранить действие ограничительных мер Евросоюза, введенных в отношении Киселева в связи с ситуацией вокруг Украины. Процедуры суда позволяют подачу апелляции на это решение в суд высшей инстанции, а именно в Court of Justice.

"Ничего другого и не ожидал, поскольку действующая в ЕС судебная процедура лишает права на защиту. Мне, например, не разрешили выступить в суде и даже присутствовать на процессе. Санкции против журналиста равносильны санкциям против свободы слова. Позор для Евросоюза. Там хотят заткнуть себе уши, а другим — укоротить языки. Морально и интеллектуально — слабая позиция", — отметил в связи с этим Киселев.

Персональные санкции против Киселева были введены 21 марта 2014 года, когда после воссоединения Крыма с Россией он был включен в список лиц, которые, по мнению ЕС, угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Киселеву запрещен въезд в ЕС.

Данное решение было обжаловано в европейском суде общей юрисдикции в мае 2015 года. Слушания по делу прошли в конце сентября прошлого года. Самого Киселева к участию в слушаниях не допустили, несмотря на то, что право изложить лично свою позицию в суде гарантировано Европейской конвенцией о правах человека. В начале августа он обратился в Совет ЕС с просьбой приостановить запрет на въезд в Евросоюз хотя бы на день судебного заседания, однако в этом ему было отказано.



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