Мадуро обратился к США: не суйте свой нос в дела Венесуэлы

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Президент Венесуэлы уже не в первый раз в довольно резкой форме посоветовал Авмерике не вмешиваться во внутренние дела страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Globovision.

"Не суйте свой нос в дела Венесуэлы, все, чего хочет Венесуэла, — это мир", — заявил Мадуро на церемонии вручения наград военнослужащим, пострадавшим в ходе протестов в южноамериканской стране.

Отношения США и Венесуэлы в последние годы складываются непросто, страны отозвали послов, их функции сейчас выполняют временные поверенные в делах. Летом 2016 года президент Венесуэлы заявил о готовности назначить посла в США и урегулировать отношения с Вашингтоном.

В декабре 2010 года президент Венесуэлы на тот момент Уго Чавес отказался принять назначенного президентом США Бараком Обамой посла Ларри Палмера, обвинив дипломата в неуважительных высказываниях в адрес Венесуэлы. После этого США аннулировали визу венесуэльского посла Бернардо Альвареса.