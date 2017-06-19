Фургон наехал на людей около мечети в Лондоне: есть жертвы

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Фургон совершил наезд на толпу людей около мечети в Лондоне в ночь на понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Один человек погиб, восемь человек госпитализированы. Двоим медицинская помощь была оказана на месте", — сообщили в полиции.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина.