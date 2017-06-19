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Полиция после теракта возле мечети в Лондоне

Фургон наехал на людей около мечети в Лондоне: есть жертвы

REUTERS/Neil Hall
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиция рассматривает инцидент у мечети в Лондоне как потенциальный теракт

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Фургон совершил наезд на толпу людей около мечети в Лондоне в ночь на понедельник, сообщает  РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Один человек погиб, восемь человек госпитализированы. Двоим медицинская помощь была оказана на месте", — сообщили в  полиции.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина.



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