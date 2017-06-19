Азербайджанский Брюс Ли: Бог создал меня, чтобы я продолжил его путь

Кямаля Алиева, Sputnik Азербайджан

Кадры, на которых молодой человек по имени Аббас Ализаде, проживающий в Афганистане и как две капли воды похожий на легендарного актера и мастера восточных единоборств Брюса Ли, демонстрирует его классические приемы, поразили весь мир. Его популярность дошла и до Азербайджана. Азербайджанские режиссеры решили опередить всех, пригласив Ализаде в Баку для съемок в художественном фильме "Брат Ли", в котором он сыграл образ своего кумира, якобы воскресшего в Азербайджане. В связи с этим он прославился под именем азербайджанского Брюса Ли.

На данный момент он продолжает свою актерскую деятельность за рубежом, снимается в новых фильмах, но при этом часто приезжает в Азербайджан. О любви к Азербайджану, сходстве с Брюсом Ли и новых проектах Ализаде рассказал в интервью Sputnik Азербайджан.

— Аббас, почему вы решили стать таким, как Брюс Ли?

— Я всегда мечтал стать чемпионом по кунг-фу в своей стране. Из-за того, что я внешне очень сильно похож на Брюса Ли, все мне говорили, что я должен стать таким же, как он. Каждый раз, смотря в зеркало, я убеждался в том, что мы похожи как две капли воды. Он мне всегда нравился и является моим кумиром, поэтому я решил, что Бог меня создал для того, чтобы продолжить его путь. Я хочу быть таким же, как он, и все делаю ради этого.

Смотря его фильмы, самостоятельно освоил сложную технику боевых искусств. Это заметил мой тренер и взял меня под свою опеку. На данный момент продолжаю заниматься, потому что до великого Брюса Ли мне еще далеко. Очень хочу стать чемпионом мира и звездой Голливуда. Делаю для этого все возможное.

— Вы впервые попробовали себя в качестве актера в азербайджанском фильме?

— Да, меня пригласили в Азербайджан, и я с удовольствием принял предложение. Я впервые приезжал в вашу страну и был просто поражен ее красотой, поэтому ни капельки не пожалел о своем выборе.

Фильм больше всего меня привлек тем, что в нем я сыграл образ своего кумира. Съемки картины проходили в регионах страны. Мне очень приятно было работать с вашими специалистами кино. Они все талантливые люди. Презентация фильма "Брат Ли" состоялась в мае, я сам также принимал в ней участие и остался доволен результатом нашей работы. Буду надеяться, что наше сотрудничество продолжиться.

— Чувствуете ли себя популярной личностью?

— До того, как приехать в Азербайджан, я уже был известным. Несколько раз давал интервью мировым средствам массовой информации. Популярность чувствую, но пока не достиг того пика славы, к которому стремлюсь.

— Вы мечтаете не только об актерской карьере, но и стать чемпионом мира? Что делаете для этого?

— Да, это одно из моих желаний. Не могу сказать, смогу ли его реализовать, но делаю для этого все возможное. Каждый день занимаюсь со своим тренером. Верю, что достигну больших успехов в будущем.

— В каких проектах сейчас задействованы?

— Съемки в азербайджанском фильме принесли мне большой успех и самое главное — стали доказательством того, что я владею актерским мастерством. После этого мне поступило предложение сняться в болливудском фильме — также в роли Брюса Ли. Пока не могу сказать, когда состоится его презентация, потому что съемки завершились на днях.

Помимо этого, планирую сняться в китайском фильме и уже идут переговоры с их киностудией. Возможно, эта картина будет совместным китайско-голливудским проектом, и он откроет мне путь в Голливуд.

На данный момент у меня очень много фанатов и их число с каждым днем увеличивается, большинство из них — те, кто в свое время очень любил легендарного Брюса Ли. Благодарен всем своим поклонникам из разных стран за поддержку. Они дают мне силу идти вперед. Обещаю, буду чаще радовать их своими новыми ролями. А Азербайджану хочу передать пламенный привет.