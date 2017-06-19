Еще на год: Евросоюз продлил санкции против Крыма

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. На год продлили действие санкций против Крыма, которые должны были истечь 23 июня 2017 года, заявили в Совете ЕС, сообщает РИА Новости.

"Совет 19 июня 2017 года продлил ограничительные меры в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года", — говорится в сообщении Совета.

Совет ЕС напоминает, что "меры ограничены территорией Крыма и Севастополя" и запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.

© AFP/ Nicholas Kamm Расширение антироссийских санкций одобрил сенат США

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Санкции ЕС против Крыма были введены впервые в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз запретил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

Помимо крымских санкций, Евросоюз сначала ввел индивидуальные ограничительные меры – заморозку активов и запрет на въезд в ЕС – против российских официальных и юридических лиц и представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а затем — экономические санкции против секторов российской экономики. Индивидуальные санкции действуют до 15 сентября 2017 года, экономические – до конца июля 2017 года.