Генпрокурор Венесуэлы: страна превратилась в государство террора

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. В Венесуэле нет правового государства, оно заменено государством террора, заявила генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Union.

"Венесуэла находится сейчас в самой большой опасности за всю ее историю как республики, опасности потерять фундаментальные права. Если бы мы находились в правовом государстве, была бы юридическая безопасность, но здесь она разрушена. Мы, скорее, находимся в государстве террора", — заявил Ортега Диас.

По словам генпрокурора, в Венесуэле сейчас нет правосудия, за исключением тех случаев, когда властям нужно побороться с теми, кто представляет для них угрозу. "Я считаю, что над страной висит темная панорама разрушения государства", – заметила Ортега Диас.

Она сообщила также последние данные о числе жертв идущих с начала апреля массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро. По данным генпрокурора, число погибших достигло 74 человек, раненых – 1,4 тысячи.